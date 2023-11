USA ratują Europę w kryzysie energetycznym. Ma to jednak wysoką cenę

Gaz z USA ratuje Europę po rozwodzie z rosyjskimi surowcami. Jednak ma to swoją cenę w postaci rosnących emisji CO2, które generuje branża LNG. Te dane pokazują skalę problemu.

Europa bardzo dobrze poradziła sobie z rozwodem z rosyjskim gazem, głównie dzięki zwiększonemu importowi LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z danych Eurostatu w II kwartale 2023 r. dostawy z tego kierunku odpowiadały za 46,4 proc. importu Unii Europejskiej.

Jednak najnowsze dane amerykańskiego rządu pokazują, że ten surowcowy ratunek zza Oceanu ma wysoką cenę.

Stany Zjednoczone stały się eksporterem LNG w 2016 r., głównie dzięki rewolucji łupkowej i obecnie praktycznie zdominowały globalny rynek skroplonego gazu.

Stany Zjednoczone zdominowały globalny rynek LNG

Według prognoz, Stany Zjednoczone do końca 2023 r. wyeksportują około 124 mld m3 LNG, co da temu krajowi tytuł największego dostawcy na świecie.

Obecnie największym odbiorcą amerykańskiego LNG jest Francja, która miała ponad 15-proc. udział w eksporcie tego surowca z USA. Na kolejnych miejscach znalazła się Wielka Brytania (12 proc.), Hiszpania (11 proc.), Holandia (10 proc.) i Korea Południowa (8 proc.).

Również Polska w części zastąpiła amerykańskim gazem rosyjski surowiec. W ubiegłym roku z tego kierunku przypłynęło do naszego kraju ponad 3 mld m3 surowca.

Dobrą informacją jest, że administracja Joe Bidena chce nadal wspierać dostawami europejskich sojuszników, by pomóc im zmniejszyć zależność od rosyjskich surowców w obliczu sankcji związanych z wojną na Ukrainie.

Problemem dla Białego Domu pozostają jednak kwestie klimatyczne, gdyż produkcja i eksport LNG wiąże się z dużymi emisjami CO2 do atmosfery. Dobitnie pokazały to najnowsze dane ujawnione przez amerykańską administrację.

Wysoka klimatyczna cena za gazowy ratunek dla Europy

„Emisje dwutlenku węgla z amerykańskich instalacji LNG wzrosły do 18 mln ton rocznie, co stanowi wzrost o 81 proc. w porównaniu do 2019 r. To oznacza, że do atmosfery dostała się porównywalna ilość szkodliwych gazów, jaką w tym czasie wyemitowałoby kilka dużych elektrowni węglowych” – wylicza agencja Reuters, powołując się na dane amerykańskiego rządu.

Co gorsza, do końca dekady emisje te mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie, w miarę jak nowe instalacje będą uruchamiane w odpowiedzi na rosnący popyt na skroplony gaz.

Z przedstawionych danych wynika, że emisje CO2 ze wszystkich siedmiu działających w USA instalacji eksportowych LNG w 2022 r. wyniosły 17,6 mln ton, co oznacza wzrost o 81 proc. w stosunku do 2019 r., kiedy w USA działało tylko 6 takich obiektów. Do 2028 r. ma zostać oddanych do użytku w USA kolejnych pięć projektów, które są obecnie w budowie. To doda kolejnych 27 milionów ton emisji rocznie.

Daje to ponad 45 milionów ton rocznie do końca dekady, co stanowi około 2,5 proc. obecnych emisji dwutlenku węgla z całego amerykańskiego przemysłu energetycznego.

Amerykańska branża LNG nie garnie się do rozwiązania problemu emisji

Reuters zwraca uwagę, że w tym samym czasie amerykańscy eksporterzy LNG odłożyli na półkę plany inwestycji w technologie CCS, czyli wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, która pozwala na obniżenie emisyjności w tej branży. Wciąż zbyt wiele znaków zapytania pojawia się w przypadku tej technologii w kontekście jej wykonalności, jak i możliwości wielkoskalowego wdrożenia.

Emisje CO2 powstałe w wyniku energochłonnego procesu skraplania gazu na eksport stanowią tylko jeden etap ogólnego wpływu branży na klimat. Wycieki metanu podczas wierceń, transportu gazociągami i późniejszej dystrybucji również zwiększają zanieczyszczenie – nawet przed zużyciem samego paliwa.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz agencji Reuters do danych dotyczących tak dużego wzrostu emisji z sektora LNG. Departament Energii, który nadzoruje wydawanie zezwoleń na eksport LNG, oświadczył, że finansuje kilka inicjatyw mających na celu redukcję emisji CO2 z terminali LNG i innych źródeł.

Specjalny wysłannik USA ds. klimatu John Kerry powiedział w zeszłym roku agencji Reuters, że emisje gazów cieplarnianych są nieuniknioną „wadą” rosnącego eksportu LNG do europejskich sojuszników.