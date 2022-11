USA zyskały na wojnie w Ukrainie. Są największym dostawcą LNG na świecie

W pierwszej połowie 2022 roku USA stały się największym dostawcą LNG na świecie, a 71 proc. ich eksportu trafiło do UE i Wielkiej Brytanii.

Po wybuchu wojny w Ukrainie dostawy rosyjskiego gazu do Europy przeszły do historii, wiele krajów europejskich usilnie poszukuje innych źródeł energii. Chociaż UE uzgodniła plan zmniejszenia zużycia gazu ziemnego tej zimy o 15 procent w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat, nie wydaje się jednak, by gaz został w najbliższym czasie wyeliminowany.

Jedną z odpowiedzi Europy na kryzys jest zwiększenie importu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Omijając wykorzystanie gazociągów ze wschodu, terminale LNG otwierają szerszą gamę potencjalnych dostawców.

Jednym z głównych beneficjentów tej zmiany są - jak dotąd - Stany Zjednoczone. W pierwszej połowie 2022 roku USA stały się największym dostawcą LNG na świecie, a 71 proc. ich eksportu trafiło do UE i Wielkiej Brytanii.

Niemcy, które znacznie uzależniły się od dostaw gazu z Rosji, już na początku wojny zapowiedziały budowę czterech terminali importowych LNG. Jak pokazuje infografika wykorzystująca dane Gas Infrastructure Europe, będą to jednak pierwsze terminale w tym kraju.

Skąd będzie pochodził gaz? W dużej mierze z Kataru. Pod koniec listopada państwowa spółka Qatar Energy ogłosiła, że zawarto 15-letni kontrakt na zakup 2 mln ton gazu płynnego z niemieckimi firmami. Dostawy rozpoczną się w 2026 roku, a gaz będzie sprzedawany przez Katar amerykańskiej firmie ConocoPhillips, a następnie dostarczany do jednego z wybudowanych do tego czasu niemieckich terminali.

Wykorzystanie gazu sprzeczne z polityką klimatyczną

Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego jest jednak kontrowersyjne. Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska twierdzi, że zwiększonego wykorzystania LNG, zwłaszcza w porównaniu z gazem transportowanym rurociągami, nie da się uzasadnić z punktu widzenia polityki klimatycznej i efektywności energetycznej. Niemniej jednak agencja stwierdza, że rozbudowa infrastruktury LNG w trakcie przechodzenia na czystszą energię może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw, jak również zwiększenia konkurencji.

Światowi liderzy produkcji i eksportu LNG w 2021 roku

W 2021 roku Australia, z wolumenem eksportu 108,1 mld metrów sześciennych, była najbardziej znaczącym eksporterem LNG. Na drugim miejscu znalazł się Katar, a za nim Stany Zjednoczone. Chiny były największym na świecie krajem importującym LNG w 2021 roku. W ubiegłym roku kraj ten zaimportował 109,5 mld metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. Za Chinami uplasowała się Japonia, której import wyniósł 101,3 mld metrów sześciennych. W 2021 roku całkowity globalny wolumen handlu LNG wyniósł 516 mld metrów sześciennych.