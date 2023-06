Uwaga na gaz z Turcji. Faktycznie zarobić może na nim Gazprom

Po wprowadzeniu unijnych sankcji na import rosyjskiego gazu w 2022 roku Turcja stała się największym partnerem handlowym Gazpromu. Skupuje od niego potężne ilości surowca i może stać się swoistym pośrednikiem między Rosją a zachodnimi rynkami gazu, pomagając w obejściu sankcji.

Departament Stanu USA i Komisja Europejska cały czas ostrzegają Turcję przed gazowym sojuszem z Rosją.

Gazprom liczy na zwiększenie eksportu gazu do tureckich odbiorców. Mówi się już o układzie z udziałem Turcji, Algierii i Rosji, w którym ta ostatnia znacząco zwiększa eksport gazu, choć formalnie trafiałby on tylko nad Bosfor, a nie do Europy Zachodniej.



Prezydent Rosji Władimir Putin cały czas ma nadzieję, że nad Bosforem powstanie nowy hub gazowy.

Turcja powoli próbuje doprowadzić do równowagi rozchwianą gospodarkę. Wysoka inflacja na poziomie 50 procent, zapaść liry, która tylko w ciągu pierwszego półrocza straciła na wartości wobec euro i dolara amerykańskiego 25 procent wartości, spowodowały pilną konieczność podniesienia stóp procentowych.

Władimir Putin podjął decyzję o przesunięciu spłaty za gaz dostarczony do Turcji do 2024 roku

Nowa prezes Tureckiego Banku Centralnego Hafize Gaye Erkan i nowy minister finansów Mehmet Simsek działają na rzecz odbudowania rezerw walutowych, które na koniec maja spadły do najniższego poziomu w historii - około 4 miliardów dolarów. Oznacza to w praktyce niewypłacalność.

Chcąc pomóc w kampanii wyborczej przezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, prezydent Rosji Władimir Putin zgodził się na przesunięcie terminu płatności za wcześniej dostarczony gaz. Dzięki tej operacji państwowa spółka gazowa BOTAS nie musiała zaciągać specjalnego kredytu na rynkach międzynarodowych pod zastaw przyszłych zysków ze sprzedaży błękitnego paliwa.

Turcja może ograniczyć import gazu z innych kierunków niż rosyjski, na czym zyska Gazprom

Po wprowadzeniu w 2022 roku unijnych sankcji na import rosyjskiego gazu rurociągami oraz LNG, Turcja stała się największym klientem Gazpromu. W minionym roku zużycie gazu przekroczyło 47,1 miliarda metrów sześciennych, z czego z Rosji kupiono 26 miliardów metrów sześciennych. 25 miliardów dotarło z wykorzystaniem gazociągu Turkish Stream położonego na dnie Morza Czarnego, a nieco ponad 1 miliard dostarczono w formie skroplonej (LNG) statkami.

Turcja importuje także gaz skroplony z Algierii, Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru i Nigerii, a gazociągami surowiec dociera z Azerbejdżanu, Iraku oraz Iranu. Taka sytuacja zainspirowała Władimira Putina, który podczas spotkania ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem powiedział niedawno, że Rosja jest zainteresowana zbudowaniem w Turcji hubu gazowego.

Turcji chronicznie brakuje dewiz, dlatego może pójść na układ z Rosją w sprawie reeksportu gazu

Może to w konsekwencji oznaczać, że w celu ominięcia obowiązujących sankcji, prowadzone będzie mieszanie gazu od różnych dostawców, pozwalające na reeksport części rosyjskiego surowca. Może też być zastosowana metoda znana z umów, jakie Rosja zawarła z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w przypadku eksportu do tych krajów ropy naftowej. Otóż rosyjska ropa przerabiana jest rafineriach i wykorzystywana na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, a identyczna ilość ropy wydobywanej w danym kraju trafia do zachodnich odbiorców.

Gazprom jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji po załamaniu się europejskich rynków, gdzie był od lat dostawcą gazu numer jeden. Może więc tureckiemu partnerowi - firmie BOTAS zaproponować swoisty barter. Importowany dotychczas do Turcji gaz z innych kierunków niż rosyjski będzie trafiał za granicę, a przemysł chemiczny, petrochemia oraz klienci indywidualni w kraju nad Bosforem będą zaopatrywani w rosyjski surowiec. Brzmi to z pozoru absurdalnie, ale perspektywa zwiększenia eksportu przez Gazprom z wykorzystaniem Turkish Stream wydaje się bardzo kusząca dla Moskwy.

Równocześnie Turcja, ze względu na chroniczny brak dewiz, nie bardzo może się takim planom przeciwstawić, szantaż gazowy może się okazać skuteczny, tym bardziej że w grę może być włączony wielki przyjaciel Rosji i Putina - Algieria. Podczas niedawnej oficjalnej wizyty w Moskwie prezydent tego kraju nie ukrywał swoich planów stworzenia lokalnego mocarstwa.

W całą operację może zostać także wmieszana Algieria, która nie ukrywa swojego prorosyjskiego nastawienia

W minionym roku Turcja kupiła około 7 miliardów metrów sześciennych gazu w Algierii. Czyli można sobie wyobrazić taką konstrukcje biznesową, w której gaz z Algierii zamówiony przez tureckiego odbiorcę od razu jest kierowany do Europy. W barterze do Turcji trafia gaz rosyjski dostarczany przez Gazprom. Turcja otrzymuje za surowiec tak potrzebne waluty wymienialne, a w rozliczeniu do algierskiej armii trafia rosyjski sprzęt wojskowy.

Tego właśnie obawiają się Departament Stanu USA oraz wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej. Na ile będą w stanie przekonać władze tureckie, by nie pomagały Rosji w sprzedaży objętego sankcjami gazu ziemnego, dowiemy się niebawem.