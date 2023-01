Uważajmy, żeby jednego uzależnienia nie zamienić na drugie. Wiceszef Pekao o gazie z Rosji

— Ze zdumieniem słucham polityków niektórych państw, że po zakończeniu wojny powrócą do kupowania rosyjskich surowców — stwierdził w rozmowie z Business Insiderem, podczas Forum Ekonomicznego w Davos, wiceszef Banku Pekao

Paweł Strączyński.

— Pierwsze moje wrażenie z Davos jest takie, że o wojnie w Ukrainie najwięcej ma tu do powiedzenia Polska. Ze zdumieniem słucham polityków niektórych państw, że po zakończeniu wojny powrócą do kupowania rosyjskich surowców. Dla mnie jest oczywiste, że powinniśmy całkowicie odciąć się od dostaw z tego kierunku — powiedział Business Insiderowi w Davos wiceprezes Pekao Paweł Strączyński.

Jego zdaniem Polska i cała Europa powinny definitywnie odciąć się od dostaw surowców z Rosji i wykorzystać najbliższe lata na transformację energetyczną.

Strączyński przestrzegał jednocześnie przed nadmiernym uzależnieniem się od surowców z Arabii Saudyjskiej czy Kataru.

— Uważajmy, żebyśmy jednego uzależnienia nie zamienili na drugie — powiedział Business Insiderowi.

Jego zdaniem prawdziwym wyzwaniem, jeśli chodzi o ceny gazu, węgla i energii elektrycznej, może być przyszła zima. Jak powiedział, jeśli wojna w Ukrainie się nie skończy, a rosyjski gaz nie będzie już płynął do Europy, to będziemy zmuszeni konkurować o nierosyjskie źródła energii z resztą świata, a to przełoży się na wzrost cen.

