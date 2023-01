W 2022 r. Gaz-System przesłał do odbiorców 17,5 proc. mniej gazu niż rok wcześniej

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System przesłał w całym 2022 r. do odbiorców o 17,5 proc. gazu mniej niż w 2021 r. - wynika z danych publikowanych przez operatora. Przesył do odbiorców wyniósł nieco ponad 16 mld m sześc.

Spadek przesyłu gazu do odbiorców w całym roku 2022 r. wyniósł prawie 17,5 proc. w stosunku do 2021 r., kiedy to przesył wyniósł ponad 19,5 mld m sześc.

Najwięksi odbiorcy, przyłączeni do sieci przesyłowej Gaz-Systemu - elektrownie, elektrociepłownie, większość zakładów chemicznych itp. - odebrali w 2022 r. 3,45 mld m sześc., o ponad 30 proc., czyli ok. 1,5 mld m sześc. gazu mniej niż rok wcześniej. Natomiast w skali całego roku pozostali odbiorcy, korzystający z sieci dystrybucyjnych połączonych z siecią przesyłową, odebrali 12,7 mld m sześc. - o prawie 13 proc. gazu mniej.

W trwającym sezonie grzewczym, umownie zaczynającym się wraz z tzw. rokiem gazowym 1 października, przesył gazu do odbiorców do 31 grudnia 2022 r. spadł o prawie 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. W przypadku największych odbiorców, przyłączonych do sieci przesyłowej, spadek ten wyniósł ponad 37 proc. Przesył do odbiorców korzystających z sieci dystrybucyjnych spadł o 12 proc.