W 2023 do terminala LNG może zawinąć ponad 60 gazowców

Przewiduje się, że w 2023 r. do terminala LNG w Świnoujściu zawinie ponad 60 gazowców - poinformował wiceprezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Daniel Stachiewicz.

Stachiewicz wyjaśnił, że w ubiegłym roku do terminala LNG w Świnoujściu zawinęło w sumie 58 gazowców, o 23 więcej niż w 2021 r. Jednostki te przetransportowały 4,4 mln ton gazu, czyli ok. 5,6 mld m sześc. po regazyfikacji.

Wiceprezes dodał, że w bieżącym roku do terminala LNG może zawinąć więcej jednostek ze skroplonym gazem.

"Przewiduje się, że w 2023 r. do terminala LNG w Świnoujściu zawinie ponad 60 gazowców" - poinformował.

Stachiewicz zwrócił uwagę, że realizowana obecnie inwestycja pozwoli docelowo regazyfikować ponad 8 mld m sześc. gazu rocznie, co - jak zaznaczył - stanowi ok. 1/3 gazu ziemnego potrzebnego do zasilenia polskiej gospodarki, zarówno firm jak i gospodarstw domowych.