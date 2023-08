W Chinach odkryto gigantyczne złoża gazu. To może być duży cios dla Gazpromu

Chiński koncern paliwowo-gazowy otrzymał oficjalny certyfikat potwierdzający zwiększenie rezerw gazu ziemnego na polu w Zagłębiu Syczuańskim o dodatkowe 30,5 miliarda metrów sześciennych. To znaczne zwiększa możliwości wydobywcze Chin i zarazem zagraża importowi gazu z Rosji.

W trakcie trwających kilka miesięcy badań z odwiertów zlokalizowanych na polu gazowym Bazhong w Zagłębiu Syczuańskim pobrano kilkaset próbek z głębokiego złoża zlokalizowanego około 4,5-5,2 tysięcy metrów pod ziemią. Prace poszukiwawcze realizowała państwowa firma naftowo-gazowa Sinopec Corp.

Nowe rezerwy, certyfikowane przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych Chin, dotyczą 30,55 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego nadających się do eksploatacji. Zwiększa to całkowite potwierdzone rezerwy geologiczne Sinopec w północno-wschodniej części Kotliny Syczuańskiej do 154,7 miliarda metrów sześciennych.

- To odkrycie dowodzi, że formacje gazu zamkniętego w północno-wschodnim Syczuanie mają duży potencjał eksploracyjny i znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego kraju - podał koncern w komunikacie prasowym.

Już teraz rejon syczuański jest jednym z największych źródeł krajowych pozyskiwania gazu obok basenu Erdos na północy kraju, gdzie operuje PetroChina oraz przybrzeżnego basenu Bohai Bay gdzie głównym operatorem złóż jest CNOOC Ltd.

Chińska gospodarka rocznie zużywa około 380 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, z czego 210 miliardów pochodzi ze złóż krajowych. Głównym kierunkiem importu w 2022 roku stały się dostawy z Rosji. Eksport gazu na ten rok szacowany jest na 35 miliardów metrów sześciennych.

Każda informacja o odkryciu nowych złóż, zwłaszcza w rejonach gdzie już prowadzona jest eksploatacja, to bardzo zły sygnał dla rosyjskiego Gazpromu ponieważ może w przyszłości oznaczać ograniczenie dostaw do Państwa Środka.