W cieniu wielkich kłopotów Gazpromu inny rosyjski producent gazu odniósł cichy sukces

Po napaści Rosji na Ukrainę, największy rosyjski producent gazu Gazprom niemal stracił udziały w europejskim rynku surowca. Dużo lepiej ma się drugi co do wielkości producent gazu w Rosji Novatek.

Spółka zależna Novateku Cryogas-Vysotsk poinformowała właśnie, że jej produkcja LNG od uruchomienia w kwietniu 2019 roku przekroczyła 3 mln ton.

Ilość w branży nie powala, skoro jeden ciąg skraplania w dużej instalacji LNG ma roczne możliwości na poziomie nawet 5-6 mln ton. Jednak mimo tego instalacja jest ważna. To swego rodzaju okno na Bałtyk rosyjskiego koncernu. Terminal ten umożliwia bowiem Rosjanom sprzedaż gazu na lukratywny europejski rynek.

Zresztą jak wynika z danych dostarczonych przez VesselsValue, statek Coral Fungia o pojemności 10 tys. m3, należący do holenderskiej firmy spedycyjnej Anthony Veder, załadował niedawno wyprodukowany w Wysocku LNG i zawiózł go do terminalu LNG Zeebrugge w Belgii.

To nie koniec. Statek Coral EnergICE o pojemności 18 tys. m3, również należący do holenderskiego przedsiębiorstwa żeglugowego Anthony Veder i czarterowany przez fińską firmę Gasum, niedawno załadował ładunek LNG do terminalu w Wysocku.

Gasum ma długoterminową umowę na dostawy LNG typu „bierz lub płać” z Gazprom Export.

Oznacza to, że według Gasum Gasum musi co roku płacić Gazpromowi za określoną ilość LNG, niezależnie od tego, czy firma odbierze dostawy, czy nie. Finowie zdecydowali się więc nadal tankować LNG w Rosji.

Co ciekawe, zainteresowanie gazem z Wysocka jest tak duże, że mając moc znamionową 660 tys. ton instalacja, produkuje powyżej specyfikacji.

Sam zakład w 51 proc. należy do Novateku, resztę posiada Gazprombank.

Infrastruktura obejmuje zbiornik magazynowy LNG o pojemności 42 tys. m3, a także stanowisko rozładunkowe przeznaczone do obsługi zbiornikowców o pojemności do 30 tys. m3.