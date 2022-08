W czwartek gaz w holenderskim hubie TTF drożeje w granicach 0,5 procent. Wyceny wszystkich kontraktów z dostawą w 2022 r. są na poziomie 200 euro za MWh.

Kontrakty z dostawą we wrześniu zdrożały w czwartek o 0,2 procent, do 199,6 euro za MWh. Gaz dostawą w październiku zdrożał o 0,3 proc., do 201,1 euro za Mwh, a z dostawą w listopadzie zdrożał o niemal 0,5 proc. proc. do niecałych 201 euro za MWh. Ceny spadają poniżej 200 euro za MWh w kontraktach z dostawami od grudnia 2022 r.