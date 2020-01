W Europie gazowa bitwa ruszyła na całego

Rosjanie wieszczą, że europejski rynek gazu ziemnego zbliża się do kryzysu. Z ich punktu widzenia to uzasadnione. Od niemal roku gaz od Gazpromu jest droższy niż LNG w dostawach natychmiastowych. To tylko pokazuje, jak dobrze się stało, że nasz kraj odchodzi od surowca ze Wschodu.

Od niemal roku LNG w dostawach spotowych jest tańszy niż gaz z kontraktów z Rosją.

Rosja na zagrożenie wynikłe z pojawienia się dużych ilości LNG zareagowała zbyt późno.

Polskie przestawienie się na LNG może przynieść PGNiG znaczne profity.