W gazowej kwestii odchodzący rząd zdał egzamin na piątkę

Jeśli jest jakiś sektor gospodarki, w którym odchodzący rząd może się pochwalić sporym sukcesem, to gazowa polityka kraju. W ogromnej części to właśnie działania PiS sprawiły, że Polska może się czuć bezpieczna gazowo.

Sztandarowa inwestycja gazowa rządów PiS to gazociąg Baltic Pipe.

Obecnie Polska znajduje jest w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o zaopatrzenie w gaz.

Z ważnych inwestycji dokończenia wymaga tylko drugi gazoport.

Rząd Zjednoczonej Prawicy zanotował wiele wpadek gospodarczych. Spektakularną były plany budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, fabryki samochodów elektrycznych czy promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jeśli jednak mowa o sukcesach, to za taki niewątpliwie może być uznana polityka gazowa.

Trudna droga do niepodległości gazowej Polski

Polska w ubiegłym roku zużyła około 16 mld m sześc. gazu ziemnego. To o prawie 20 proc. mniej niż w 2021 roku. Okoliczności towarzyszące spadkowi nie były jednak normalne...

Po pierwsze okres zimowy był wyjątkowo łagodny, po drugie wysokie ceny gazu powodowały, że jego odbiorcy – i to zarówno indywidualni, jak i przemysłowi - starali się minimalizować jego zużycie. Największą redukcję zużycia zanotowały zakłady chemiczne, elektrownie i elektrociepłownie (mniej o 30 proc.), natomiast pozostali odbiorcy ograniczyli zużycie o 13 proc.

Jednak nawet przy takim poziomie zużycia bez inwestycji zrealizowanych przez PiS mielibyśmy poważne problemy.

Co prawda rząd PO-PSL ukończył budowę gazoportu, ale to gwarantowało dostawy gazu na poziomie tylko 6,5 mld m sześc. (obecnie trwa rozbudowa obiektu). Do tego dochodził rewers na gazociągu jamalskim, własne wydobycie i połączenie gazowe z Czechami. W tej sytuacji ponad połowę surowca byliśmy zmuszeni importować z Rosji.

Nie trzeba specjalnej wyobraźni, aby wiedzieć, co by się działo już w ubiegłym roku w sytuacji, gdyby Rosja chciała zamrozić nasz kontynent, wstrzymując wiosną dostawy gazu... Ze względu na lokalizację Polska mogłaby, pomimo już czynnego od siedmiu lat terminala LNG, stać się miejscem, w którym dostępność surowca byłaby problematyczna.

Na szczęście, a może bardziej dzięki konsekwencji rządu taki los został nam oszczędzony.

Inwestycje, które zapewniły nam komfort energetyczny

Warto pamiętać, że odwrócenie kierunków importu gazu do Polski było ideą, która narodziła się jeszcze w latach 90. poprzedniego stulecia. Jednak jej faktyczna realizacja nastąpiła dopiero w tym wieku.

To, co jest szczególnie godne podkreślenia, to fakt, że nie skończyło się tylko na półśrodkach, czyli budowie gazoportu. Powstał drugi kluczowy element gazowej układanki, jakim był 274-kilometrowy rurociąg do Danii i dalej do Norwegii. Ten uruchomiony ponad rok temu gazociąg może przesłać do Polski około 10 mld m sześc. gazu ziemnego. Razem z gazoportem i krajowym wydobyciem – rzędu 3,5 mld m sześc. gazu rocznie - to wystarczająca ilość surowca na pokrycie krajowych potrzeb na gaz.

Choć w przysłowie mówi, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, to w przypadku infrastruktury gazowej „ojców” jest faktycznie dwóch. Pierwszym był Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - osoba uważana za chłodną w obyciu, zdecydowaną w poglądach, ale zarazem skoncentrowaną skoncentrowana na celu, jakim była dywersyfikacja dostaw gazu: bez wątpienia fachowiec, którego wielkim sukcesem była skuteczna budowa Baltic Pipe.

I szkoda tylko, że polityczno-gospodarcze spory – podobno poszło o sprawę przejęcia przez Orlen PGNiG - spowodowały odwołanie Piotra Naimskiego z pełnionej funkcji na dwa miesiące przed ukończeniem gazociągu. Ta sprawa budzi niesmak... Nawet w rok po odwołaniu ustne uzasadnienie, jakie usłyszał minister - że nie nadaje się do współpracy i „wszystko blokuje” – brzmi niepoważnie i krzywdząco.

Drugim z „ojców” gazowego bezpieczeństwa Polski był Tomasz Stępień, prezes operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System. Jego nominacja była dość sporym zaskoczeniem - sam miałem pewne wątpliwości, czy nowy prezes podoła wyzwaniu. Jak się okazało, myliłem się, jak i wielu innych.

Uważany za prawą rękę Piotra Naimskiego Stępień bardzo dobrze sprawdził się przy gazowych inwestycjach. Zresztą po części to właśnie fakt, że był bliskim współpracownikiem pełnomocnika rządu, spowodował złożenie przez Stępnia rezygnacji z pełnionej funkcji (rozmówcy z branży twierdzili, że i tak zostałby odwołany) z końcem listopada zeszłego roku.

Tak czy inaczej: jego siedmioletnie niemal rządy w Gaz-Systemie odcisnęły na spółce bardzo silne piętno.

Niedostrzegane, ale bardzo ważne dopełnienie systemu

Na koniec jeszcze o jednej kwestii... Choć najbardziej spektakularną inwestycją gazową związaną z Polską była budowa Baltic Pipe, to nie była ona jedyna. Ważne, że rządowi udało się zrealizować także mniej spektakularne inwestycje, będące doskonałym uzupełnieniem połączenia gazowego z Danią.

Po pierwsze: rozbudować krajowy system przesyłowy. To kluczowe, gdyż - wraz ze zmianą kierunków przesyłu gazu - dostosowany do surowca z Rosji system stałby się bez rozbudowy niewydolny. Obecnie zakończono już budowę lądowej części gazociągów powiązanych z Baltic Pipe. Rozprowadzenie gazu może się odbywać bez problemu.

Inną ważną inwestycją gazową, którą udało się zrealizować, pozostaje gazociąg GIPL – czyli połączenie rurociągowe z Litwą i gazoportem w Kłajpedzie. Dzięki temu Polska, ale i kraje bałtyckie mogą od połowy ubiegłego roku przesyłać między sobą surowiec, poprawiając bezpieczeństwo i logistykę dostaw.

W końcu równie ważny jest interkonektor łączący nas ze Słowacją. Otwarty w ubiegłym roku podobnie jak GIPL poprawia bezpieczeństwo gazowe Polski i sąsiada.

Na koniec: jeśli do powyższych inwestycji doliczymy realizowaną już pod kierownictwem Marcina Chludzińskiego kończącą się rozbudowę gazoportu i prace nad drugim terminalem w Gdańsku, bezpieczeństwo gazowe Polski stoi na wysokim poziomie. Jeżeli w kontekście LNG dołożymy jeszcze dbałość o środki transportu skroplonego gazu – budowę floty metanowców, to chyba w żadnej innej branży następny rząd nie będzie miał tak łatwo...