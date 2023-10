W LNG idzie nowe. Ta firma szykuje rewolucyjne rozwiązanie

Choć gaz ziemny ma wiele zalet, to wciąż jednym z problemów są jego dostawy. Potrzebne są bowiem do tego kosztowne gazociągi. A co jeśliby gaz najpierw skroplić, a potem dostarczyć wprost pod drzwi klientów lub do napędzanego gazem traktora w specjalnych zbiornikach?

LNG jest dobrym paliwem, ale problem powoduje jego transport.

Firma Nesetten chce przewozić skroplony surowiec w zbiornikach z tworzyw.

Lekkie pojemniki byłyby idealnym zamiennikiem ciężkich stalowych butli.

Choć Polska coraz silniej się gazyfikuje, to wciąż barierą tego procesu jest opłacalność dostaw surowca. Problem w tym, że dla pojedynczych odbiorców budowa sieci transportowej gazu nie jest opłacalna.

Gazyfikacja wyspowa, to rozwiązanie które nie wszędzie może być wykorzystane

PGNiG (obecnie część Orlenu), próbuje ominąć tę przeszkodę, realizując tzw. gazyfikację wyspową. W skrócie polega to na budowie lokalnej sieci dystrybucyjnej przyłączonej do stacji regazyfikacyjnej. Tam gaz jest dostarczany w postaci LNG.

Takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie, przy czym wykorzystuje się tu fakt, że skroplony gaz ziemny ma objętość około 600 razy mniejszą niż w stanie gazowym. Surowiec w skroplonej postaci znacznie łatwiej dostarczyć niż w gazowym stanie.

Nic więc dziwnego, że w wielu miejscach naszego kraju regularnym widokiem są cysterny kriogeniczne (LNG ma temperaturę około minus 161 stopni), którymi dowożone są partie surowca do odbiorców niemających dostępu do gazu sieciowego.

Zresztą bywa i tak, że po pewnym czasie liczba klientów takiej instalacji jest na tyle duża, że okazuje się iż opłacalna jest budowa gazociągu.

Jednak bywają i „beznadziejne” przypadki, w których całkiem spory potencjalny odbiorca gazu jest położony na odludziu, a szanse na zebranie grupy, aby wybudować lokalną sieć nie istnieją. I tu wchodzi na scenę Nesetten.

Skroplony gaz dowieziony dosłownie pod drzwi domów i zakładów

Mająca siedzibę w Rostocku firma oferuje zbiorniki z tworzywa sztucznego. To w dużej mierze uproszczenie, bo surowiec do wytwarzania zbiorników musi być zarówno wytrzymały, jak i lekki, a przy tym charakteryzujący się bardzo dobrą, jeśli nie wręcz doskonała izolacyjnością. Zbiornik zbudowany jest więc ze specjalnego kompozytu, którego dokładny skład jest utajniony.

Jak mówi prezes firmy Nesetten Artur Kurasiński, po pierwsze zbiorniki z tworzywa są znacznie lżejsze niż stosowane dotychczas ze stali niklowej. Po drugie ze względu na masę zbiornika, takie rozwiązanie jest poręczniejsze w wykorzystaniu. Do tego dochodzi fakt, że zbiorniki te doskonale mogą uzupełnić ofertę już funkcjonującą na rynku.

Jeszcze jedną zaletą zbiorników oferowanych przez Nesetten jest to, że według pomysłodawców projektu będą one mogły być ze względu na rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, wykorzystywane także pod dachem.

Na jakim etapie jest wdrożenie pomysłu?

Opracowane przez Nesetten zbiorniki mają konstrukcję przypominającą termos i obecnie przechodzą proces certyfikujący. Wykonuje go norweski DNV – uznana na świecie spółka certyfikująca, dopuszczająca m.in. do wykorzystania tankowce LNG.

Spółka zdecydowała się na takiego certyfikującego, ponieważ ma on światowa renomę i pozytywna ocena z jego strony będzie bardzo dobrym dla firmy świadectwem.

Prozaicznym powodem jest to, że oferta Nesetten jest na rynku czymś całkowicie nowym i wymaga ustanowienia nowych regulacji. LNG w zbiornikach z tworzyw dotychczas nie był bowiem przewożony. Firma jest jednak dobrej myśli. Przyszły rok miałby być dla niej przełomowy. Wtedy ruszyłaby bowiem produkcja. Początkowo kilku tysięcy zbiorników rocznie w dwóch rozmiarach na 110 i 270 kg LNG. W dalszej perspektywie w kolejnych rozmiarach.

- Być może widok, że pracujący na polu np. traktor jest tankowany LNG z naszych zbiorników to już bliska przyszłość – podsumowuje Artur Kurasiński.