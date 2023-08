W magazynowaniu gazu dla Europy może pomóc Ukraina

Europa zabezpiecza przed zimą swoje rezerwy gazu. Bułgaria powiększa swą powierzchnię magazynową o połowę. Inne państwa mogą szukać wsparcia w Ukrainie.

Bulgartransgaz zainwestuje około 285 mln euro w zwiększenie pojemności magazynu gazu w Chiren.

Ukraińskie zbiorniki gazu położone na zachodzie kraju mogą stanowić istotne uzupełnienie powierzchni magazynowej błękitnego paliwa dla Europy.

Podczas gdy niemieckie zbiorniki gazu, największe w UE (23 mld m sześc.), są zapełnione w 89,6 proc. na dzień 6 sierpnia, ukraińskie zbiorniki są zapełnione tylko w 26,6.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, bułgarski plan pomocy publicznej (16 mln euro) na wsparcie rozbudowy magazynu gazu Bulgartransgaz w Chiren.

Bulgartransgaz zainwestuje około 285 mln euro w zwiększenie pojemności tego magazynu gazu ziemnego. Pojemność magazynowa powiększy się z 550 milionów do 1 miliarda metrów sześciennych. Poprawi się wydatnie również zdolność do pobierania i dostarczania gazu ziemnego do sieci.

Bułgaria powiadomiła Komisję o planach wsparcia inwestycji Bulgartransgaz 9-letnią gwarancją publiczną na pożyczkę na opisany cel na 6 mln euro. Cel? Oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu, poprawę konkurencji na rynku oraz promowanie handlu niebieskim paliwem w regionie.

Rozbudowa magazynu gazu Chiren jest projektem leżącym w interesie ogólnym, znajdującym się na piątej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs - ang. Projects of common interest). Plan ten dopomoże w uzupełnieniu, dywersyfikowaniu europejskiego wewnętrznego rynku energii - także i po to, by pomóc Unii w osiągnięciu jej celów energetycznych i klimatycznych - czytamy w portalu Novinite.

Na podstawie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska oceniła, że charakteryzowane tu bułgarskie przedsięwzięcie jest zgodne z zasadami unijnego rynku wewnętrznego (chodzi o pomoc w ułatwianiu rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych - jeśli nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem). Komisja stwierdziła, że bułgarski program był konieczny i odpowiedni, aby ułatwić Bulgartransgazowi inwestycję w magazyn gazu ziemnego.

Bruksela stwierdziła również, że program jest proporcjonalny, ponieważ pomoc będzie ograniczona do minimum niezbędnego do zagwarantowania inwestycji w obiekt i nie wywrze nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i handel w Unii. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła postulowany bułgarski wniosek o pomocy państwa.

Polska ma nadal za małą przestrzeń magazynową gazu na swoje potrzeby

Ceny gazu są uzależnione od bezpośredniego popytu na gaz i wielkości fizycznej przestrzeni magazynowej. 9 sierpnia cena gazu na europejskich rynkach wzrosła aż o 40 proc., w związku ze spodziewanymi strajkami w australijskich obiektach wytwarzających skroplony gaz LNG. Ceny europejskiego benchmarku TTF skoczyły do 43 euro za MWh.

W Polsce mamy 7 podziemnych magazynów na wysokometanowy gaz ziemny o łącznej pojemności 3,32 miliarda metrów sześciennych. Największy jest PMG Wierzchowice na Dolnym Śląsku (1,3 miliarda metrów sześciennych), potem wymienić trzeba Mogilno (580,9 miliona metrów sześciennych), Husów (500 milionów metrów sześciennych), Strachocinę (460 milionów metrów sześciennych), Kosakowo (296,8 miliona metrów sześciennych), Brzeźnicę (100 milionów metrów sześciennych), no i Swarzów (90 milionów metrów sześciennych). Polskie magazyny są zapełnione od 85 proc. w Strachocinie do nawet 99 proc. w Wierzchowicach (dane Gas Storage Poland).

Zakładając, że Polska zużywa rocznie ok. 20 mld m sześc. gazu, to gaz pochodzący z magazynów, (ok. 3,5 mld m sześc.) wystarczyłby nam na niecałe dwa miesiące - licząc matematyczną średnią.

Ukraina może zapewnić Europie dodatkową przestrzeń magazynową dla gazu

Pomimo ryzyka związanego z wojną, europejscy sprzedawcy gazu podjęli decyzję o magazynowaniu gazu ziemnego w Ukrainie, aby skorzystać z niższych cen i ogromnych, niezapełnionych ukraińskich magazynów gazu. Podczas gdy niemieckie zbiorniki gazu, największe w UE (23 mld m sześc.), są wypełnione w 89,6 proc. (na 6 sierpnia), to ukraińskie zbiorniki są zajęte tylko w 26,6 proc..

Ukraińskie magazyny, które są własnością państwowej spółki gazowej Naftogaz, mają łączną pojemność 31 mld m sześć. w 11 podziemnych magazynach; największy jest Bilcze-Wołycko-Uherske (w pobliżu granicy z Polską, z dala od frontu), który może zmieścić 17 mld m sześc. Duże możliwości magazynowania błękitnego paliwa u naszych sąsiadów wynikają z dawnej roli tego państwa w tranzycie dla rosyjskiego gazu do Europy.