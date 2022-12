W Orlenie dzieją się rzeczy przedziwne. Ktoś chyba stracił kontakt z rzeczywistością

Okupujący siedzibę Orlenu ekolodzy protestują przeciwko importowi gazu LNG z Kataru. Problem w tym, że nie dają odpowiedzi czym ten surowiec zastąpić.

Głośno zrobiło się ostatnio o tym, że ekolodzy weszli do siedziby Orlenu. Nie chcą dla Polski gazu z Kataru, który odgrywa kluczową rolę, jako dostawca gazu ziemnego.

Kłopot, że forsując taki postulat aktywiści stracili najwyraźniej kontakt z rzeczywistością. Bez surowca z Kataru na świecie wystąpiłby gigantyczny niedobór energii.

Mrzonką jest próba całkowitego wyrugowania gazu z gospodarki.

Stara rzymska maksyma brzmi: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! (czyli cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!). Niestety wśród ekologów, okupantów Orlenu trudno się dopatrzeć użytkowego zastosowania tej maksymy.

Katar jest kluczowym dostawcą gazu na światowe rynki

Czy Katar jest państwem w pojęciu europejskim niedemokratycznym? Tak. Czy zarabia krocie na eksporcie gazu? Tak. Czy gaz przyczynia się do emisji CO2? Tak. Niestety te stwierdzenia nie oznaczają, że gaz z Kataru możemy i mamy czym zastąpić.

Po pierwsze trzeba pokazać jak duże znaczenie ma dla rynku gazu Katar.

W ubiegłym roku to państwo wyprodukowało około 177 mld m3 gazu ziemnego. Zapewniło mu to szóste miejsce wśród największych na świecie producentów surowca. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, że tylko nieco ponad 23 proc. wyprodukowanego w tym kraju gazu jest konsumowana na miejscu. Resztę Katar może przeznaczyć na eksport, co czyni z tego kraju jednego z czterech największych na świecie dostawców „błękitnego paliwa” na światowy rynek.

Całkowity udział Kataru w światowej produkcji gazu to około 12,4 proc. A wiec co ósmy m3 surowca pochodzi z tego kraju.

Jeszcze jednym ważnym wskaźnikiem są zasoby gazu w Katarze. Liczą one według aktualnych danych około 24 bln m3 surowca. Oznacza to, że większe zasoby gazu niż katarskie mają tylko Iran i Rosja.

Bez surowca znad Zatoki Perskiej prace musiałby wstrzymać przemysł azotowy

Ekologom nie podoba się, że Orlen importuje gaz z Kataru. Brakuje jednak sugestii z jakich innych źródeł miałby go brać? Rosja, państwo terrorystyczne, które napadło na Ukrainę? Iran znajdujący się w podobnej co Katar sytuacji? Czy może USA z ogromną produkcją gazu ze złóż łupkowych, wciąż budzących kontrowersje dotyczące ochrony środowiska.

O atrakcyjności katarskiego gazu niech świadczy zresztą i to, że tak - na pozór - stawiające na ekologię państwo jak Niemcy także chce pozyskiwać stamtąd duże ilości surowca.

Owszem można twierdzić, że gaz trzeba zastąpić energia z odnawialnych źródeł energii. Jednak ta ma to do siebie, że czasem jej zwyczajnie brakuje.

Najnowsze dane dotyczące bilansu energetycznego UE pokazują, że udział wiatraków (a więc najbardziej wydajnych instalacji OZE) w produkcji energii spadł w tym tygodniu do mniej niż 10 proc., z prawie 20 w poprzednim. I co może ekologów dziwić, niedobór energii został uzupełniony mocą bloków gazowych.

Inną kwestią, nad którą okupujący się nie zastanowili jest sprawa zużycia gazu ziemnego na potrzeby przemysłu. Bez tego surowca nie ma nawozów azotowych. Czy to ekolodzy uwzględnili w sowich żądaniach wstrzymania importu?

Reasumując próba rezygnacji z katarskiego gazu jest obecnie absurdalna. Można próbować to zrobić, jednak czekałby nas blackout, a setki zakładów musiałoby zostać zamkniętych.