W piątek gaz w Europie tanieje

W piątek gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad, grudzień i styczeń tanieje w przedziale ok. 6-9 proc.

W piątek ok. godz. 9.45 gaz w kontraktach na listopad tanieje o ok. 8,75 proc, do 116 euro za MWh.

Dostawy w grudniu tanieją o blisko 6,5 proc., do 143 euro za MWh.

O ok. 5,8 proc. tanieją kontrakty styczniowe - dostawy gazu w pierwszym miesiącu 2023 r. wyceniane są poniżej 148 euro.

W czwartek po godzinie 18 kontrakty listopadowe kosztowały 125,7 euro za MWh, grudniowe - 152,4 euro za MWH, a styczniowe - 157 euro za MWh.