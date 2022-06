W piątek na europejskich rynkach ceny gazu i ropy w górę

W piątek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF drożeje w kontraktach lipcowych o 1,3 proc. do 85 euro za MWh, taniej natomiast w kontraktach sierpniowych o 0,02 proc. do 86 euro za MWh. Ropa naftowa Brent w Londynie drożeje o 1,46 proc. do 119,33 dol. za baryłkę

Gaz ziemny w piątek po południu w holenderskim hubie TTF drożeje w kontraktach lipcowych o 1,3 proc. do 85 euro za MWh. Jego ceny spadają nieco w kontraktach sierpniowych o 0,02 proc. do 86 euro za MWh.

W czwartek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach lipcowych płacono 83,94 euro za MWh, a w kontraktach sierpniowych 86,02 euro za MWh.

W piątek po południu ropa naftowa Brent w Londynie drożeje o 1,46 proc. do 119,33 dol. za baryłkę. Rosną też notowania ropy naftowej WTI w Nowym Jorku - o 1,47 proc. do 118,59 dol. za baryłkę.

W czwartek na zamknięciu za baryłkę ropy naftowej Brent płacono 117,61 dol., a za baryłkę WTI 116,87 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.