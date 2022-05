W piątek rano ropa drożeje na światowych rynkach, a gaz coraz tańszy

W piątek rano ropa naftowa Brent drożała w Londynie o 0,46 proc. do 111,52 dol. za baryłkę. Rosła także cena ropy naftowej WTI w Nowym Jorku - o 0,66 proc. do 109,16 dol. za baryłkę. Cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF spadała w kontraktach czerwcowych o 3,1 proc. do 88 euro za MWh.

W czwartek wieczorem baryłka Brent była wyceniana 110,61 dol. za baryłkę. Z kolei baryłka WTI na 108,27 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dolarów, a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Kontrakty na czerwiec na koniec czwartkowej sesji zostały wycenione lekko ponad 91 euro za MWh.