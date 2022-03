W poniedziałek na rynkach gaz i ropa znacznie staniały

Wyceny kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach na holenderskim hubie TTF były w poniedziałek tańsze o ok. 15 proc. niż w piątek. Notowania ropy Brent w poniedziałek spadły o ponad 6,3 proc. do poziomu 105 dol. za baryłkę. Tanieje również amerykańska ropa WTI, która zanotowała 6,5 proc. spadek.

Wyceny kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach na holenderskim hubie TTF były w poniedziałek tańsze o ok. 15 proc. niż w piątek. Pod koniec dnia notowania były na poziomie 110 euro za MWh.

Z kolei kontrakty z dostawą w październiku i listopadzie były na poziomie 100 euro. Natomiast gaz z późniejszą dostawą był tańszy niż 100 euro.

Ukraiński operator przesyłowy GTSOU nie informował w poniedziałek o żadnych zakłóceniach tranzytu rosyjskiego gazu na Zachód przez ukraiński system przesyłowy.

Ropa na rynkach w poniedziałek tanieje o ponad 6 proc.



Notowania ropy Brent w poniedziałek spadły o ponad 6,3 proc. do poziomu 105 dol. za baryłkę. Tanieje również amerykańska ropa WTI, która zanotowała 6,5 proc. spadek.



Ceny Brent w poniedziałek maksymalnie osiągnęły 110 dol. za baryłkę, ale przez cały dzień spadały.



Podobnie zachowywała się ropa WTI, taniejąc z poziomu nieco poniżej 107 dol. do nawet 100. Później notowania wzrosły jeszcze o ok. 2 dol.



W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol.