W poniedziałek najwyższe w historii zapotrzebowanie na gaz

W poniedziałek Gaz-System odnotował najwyższe w historii dobowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz w Polsce - poinformowała gazowa spółka na Twitterze. Dodano, że wyniosło ono ok. 88 mln metrów sześciennych na dobę.

Gaz-System dodał, że średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła ubiegłej doby minus 10 stopni Celsjusza.

"Mamy rekord! Wczorajszej doby odnotowaliśmy najwyższe w historii dobowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz w naszym kraju. Średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła -10 °C" - czytamy na Twitterze.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.