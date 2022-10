W przyszłym roku Częstochowa ma zapłacić za gaz przeszło dwukrotnie więcej niż w 2022

Zgodnie z ofertą złożoną przez PGNiG, w przyszłym roku instytucje miejskie Częstochowy mają zapłacić za gaz ponad 16,7 mln zł, wobec ok. 7 mln zł w roku 2022 i 2,8-3,7 mln zł w latach 2019-2021 - podały władze miasta. Przetarg nie został ostatecznie rozstrzygnięty, trwa badanie złożonej oferty.

W piątek samorząd Częstochowy poinformował o jedynej ofercie, złożonej w przetargu dla miejskiej grupy zakupowej przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Przedmiotem przetargu była kompleksowa dostawa gazu dla 90 miejskich jednostek organizacyjnych i spółek na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych.

Część z objętych przetargiem instytucji, jak szkoły, przedszkola, szpital, jednostki pomocy społecznej i instytucje kultury, są objęte taryfą regulowaną. Natomiast dla instytucji, które nie są w ten sposób chronione, opłata za gaz ma wzrosnąć rok do roku o 580 proc.

"Ta wyższa stawka miałaby obowiązywać dla MOSiR, Centrum Usług Komunalnych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Straży Miejskiej, Cmentarza Komunalnego, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz ZGM TBS w zakresie lokali użytkowych w Kamienicy Kupieckiej" - poinformował Urząd Miasta.

W tym roku miasto korzysta ze stawki 20,45 gr/kWh (cena jednostkowa bez akcyzy netto), wobec 7,51 gr/kWh rok wcześniej. Łączny koszt gazu wraz z dystrybucją dla jednostek miejskich w 2022 roku to ok. 7 mln zł., podczas gdy w latach 2019-2021 roczne koszty paliwa gazowego wraz z dystrybucją oscylowały w granicach 2,8-3,7 mln zł. Tegoroczna podwyżka wyniosła 172 proc.

Na przyszły rok samorządowcy przeznaczyli w budżecie na opłaty gazowe blisko 9,7 mln zł, licząc się z podwyżką cen, ale też biorąc pod uwagę wprowadzoną ochronę taryfową dla tzw. jednostek wrażliwych, m.in. szkół, szpitali, jednostek pomocy społecznej czy instytucji kultury. Złożona w przetargu oferta opiewa jednak na ponad 16,7 mln zł.

"Oferta zakłada więc wzrost wydatków dla miasta o blisko 9,7 mln zł w stosunku do obecnego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowa regulowana stawka dla jednostek wrażliwych będzie wynosić nieco ponad 20 groszy za kWh, stawka dla pozostałych jednostek i spółek miejskich korzystających z gazu, nieobjętych taryfą regulowaną, wzrasta w złożonej ofercie spółki państwowej do kwoty ponad 1,18 zł za kWh, co stanowi 580 proc. stawki z 2022 r." - czytamy w piątkowej informacji Urzędu Miasta w Częstochowie.

Decyzja dotycząca złożonej przez PGNiG oferty ma zapaść w najbliższym czasie.