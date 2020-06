Wartość projektów z zakresu infrastruktury gazowej to ok. 6,7 mld zł

Wartość projektów z zakresu infrastruktury gazowej współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tej perspektywie to ok. 6,7 mld zł - poinformowała we wtorek na Twitterze minister funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

"Wartość projektów z zakresu infrastruktury gazowej powstających przy wsparciu Funduszy UE w tej perspektywie to ok. 6,7 mld zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi ok. 3 mld zł. Dzięki wsparciu UE wybudowanych zostanie około 1503 km gazociągów" - napisała minister.

Już około 65 proc. obszaru kraju ma dostęp do gazu ziemnego z sieci. Oznacza to, że w ciągu dekady udało się zgazyfikować niemal 10 proc. terenu Polski Jednak nie chodzi tylko o ułatwienie dostępu do „błękitnego paliwa”. To także gwarancja, że PGNiG nie pozostanie z surowcem, z którym nie będzie miało co zrobić.

Powody tak intensywnej rozbudowy sieci gazowniczej są co najmniej cztery. Pierwszy to potrzeba zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Brak dostępu do gazu to często główny powód tzw. niskiej emisji. Po prostu prywatni posiadacze domów, nie mając możliwości skorzystania z czystszego niż węgiel paliwa, są na niego skazani. Co gorsza, niejako przy okazji w piecach tych spalane są także śmieci. Gaz ziemny umożliwi zmianę tych nawyków, a co także ważne, pozwoli np. na tworzenie lokalnych opartych na gazie sieci ciepłowniczych.