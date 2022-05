We wtorek gaz w Europie drożeje o ponad 3,4 proc.; ropa tańsza o 2 proc.

We wtorek po południu gaz na holenderskim hubie TTF drożeje; kontrakty z dostawą w miesiącach letnich zyskują nawet o ponad 3,4 proc. i są wyceniane w granicach 97-98 euro za MWh. Notowania ropy na rynkach spadają o niespełna 2 proc.

Gaz z dostawą w czerwcu podrożał we wtorek po południu na TTF o 3,42 proc., w lipcu - o 3,04 proc., a w sierpniu - o 2,62 proc. Kontrakty wyceniane są odpowiednio na 97,00; 98,00 oraz 97,59 euro za MWh.

We wtorek po południu ropa naftowa tanieje

Notowania ropy na rynkach spadają we wtorek po południu o niespełna 2 proc. Ropa naftowa Brent tanieje o 1,93 proc. do 103,90 dol. za baryłkę. Spada też cena baryłki ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 1,84 proc. do 101,19 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.