We wtorek gaz w Europie podrożał o 16-19 proc.

We wtorek w holenderskim hubie TTF cena gazu z dostawą w październiku wzrosła o 19,65 proc. Kontrakty na kolejne miesiące drożały w przedziale ok. 16-17 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na wtorkowym zamknięciu w holenderskim hubie TTF gaz w kontraktach październikowych wyceniano o 19,65 proc. drożej, tj. na 208 euro za 1 MWh. Z kolei kontrakty listopadowe wzrosły o 17,7 proc., do 225,89 euro za MWh. Dostawy w grudniu kosztują ok. 229,95 euro za 1 MWh - to wzrost o 16 proc.

We wtorek rano gaz w kontraktach październikowych kosztował 178 euro za MWh, w listopadowych - 197,7 euro/MWh, a w grudniowych - ok. 204,7 euro/MWh.

W górę poszły we wtorek również kontrakty na pierwsze miesiące nadchodzącego roku. Gaz z dostawą w styczniu 2023 r. wzrósł o 16,41 proc., do 231,5 euro/MWh; w lutym - o 17,12 proc., do 231,8 euro/MWh; w marcu - o ok. 17,2 proc., do 229 euro/MWh. Poniżej 220 euro/MWh ceny gazu spadają dopiero w kontraktach na kwiecień 2023 r.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., gaz ziemny w hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh.