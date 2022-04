Gaz tanieje o mniej niż 2 proc.

W holenderskim hubie TTF we wtorek notowania majowych kontraktów gazowych spadają o mniej niż 2 proc., do 94,5 euro za MWh.

W poniedziałek po 17.00 w hubie TTF taniał o 1,88 proc., w efekcie cena w dostawach na maj spadła do 93,1 euro za MWh.

We wtorek rano gaz ziemny w kontraktach majowych tanieje o prawie 1,8 proc., do 94,5 euro za MWh, czerwcowe zaś kontrakty są wyceniane na prawie 94,8 euro za MWh, co oznacza spadek o niecałe 2 proc.