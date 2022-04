We wtorek ropa droższa o 2,16 proc., a gaz ziemny o 13,1 proc.

We wtorek po południu notowania ropy Brent na londyńskiej giełdzie rosną o 2,16 proc. za baryłkę, rośnie też o 2,26 proc. cena ropy WTI w Nowym Jorku. Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach majowych rośnie o 13,1 proc. do 105,0 euro z MWh.

Cena ropy naftowej Brent we wtorek po południu na londyńskiej giełdzie rośnie o 2,16 proc. do 104,53 dol. za baryłkę. Ropa WTI podrożała natomiast o 2,26 proc. do 100,77 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.

We wtorek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach majowych rośnie o 13,1 proc. do 105,0 euro z MWh. Rosną też notowania gazu w kontraktach czerwcowych o 11,8 proc. do 104,0 euro z MWh, oraz w kontraktach lipcowych o 10,8 proc. do prawie 103 euro na MWh.