Według Komisji Europejskiej Baltic Pipe wzmocni dywersyfikację dostaw gazu w UE

Baltic Pipie zwiększy dywersyfikację importu gazu w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich poprzez otwarcie nowego szlaku z Morza Północnego do UE - oświadczyła Komisja Europejska.

- Baltic Pipe to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa dostaw w regionie i wynik polityki UE, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł gazu. Rurociąg odegra ważną rolę w łagodzeniu obecnego kryzysu energetycznego - powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowana przez KE.

Komisja podkreśliła, że od dawna wspiera Baltic Pipe politycznie i finansowo w ramach prac nad poprawą infrastruktury energetycznej UE.

Baltic Pipe jest projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania od 2013 r. i otrzymał około 267 mln euro dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

Umożliwi import do 10 mld m sześc. gazu rocznie z Norwegii do Polski przez Danię oraz przesył 3 mld m sześc. gazu rocznie z Polski do Danii. Rozpoczęcie przesyłu gazu planowane jest na 1 października 2022 r.

Gazociąg Baltic Pipe przez dziesięciolecia był polskim marzeniem - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w Budnie k. Goleniowa (Zachodniopomorskie). Wskazywał, że inwestycja wzmocnieni suwerenność naszego kraju i uniezależnieni nas od dostaw z Rosji.

"Trudno się wzruszać nad fragmentami instalacji gazowej, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę wzruszający dla mnie moment" - oświadczył prezydent Duda.