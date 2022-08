Według Niemców amerykański gaz nie zbawi Europy

Ponieważ Europa odzwyczaja się od rosyjskiej energii, zapotrzebowanie kontynentu na skroplony gaz ziemny (LNG) wzrosło do bezprecedensowego poziomu. Stany Zjednoczone są obecnie największym na świecie eksporterem LNG, ale ograniczenia polityczne, ekonomiczne i techniczne uniemożliwiają, by stały się pełnoprawnym zbawcą Europy - tak ocenia niemiecka stacja nadawcza Deutsche Welle.

Kraje europejskie starają się zmagazynować przed zimowym szczytem zużycia wystarczające pule gazu. Jeżeli będzie trzeba racjonować jego zużycie, kryzys energetyczny może wywołać recesję gospodarczą.

UE i Wielka Brytania otrzymały 71 proc. LNG eksportowanego przez USA i - płacąc swoistą premię - wyparły Azję jako głównego importera amerykańskiego surowca. W tych warunkach biedniejsze kraje nie były w stanie konkurować z Europą, a niektórzy eksporterzy amerykańscy zerwali nawet z nimi kontrakty, czerpiąc wyższe zyski - pomimo płaconych kar umownych z tego powodu.

Uważane przed rosyjską inwazją na Ukrainę za potencjalne obszary wzrostu eksportu gazu - Australia i przemysł gazowy Afryki Zachodniej - były lub są ograniczone przez konflikty polityczne i gospodarcze. Tylko Katarczycy i Ameryka Północna są jedynymi realnymi przyszłymi obszarami wzrostu dostaw LNG.

Zdolność Ameryki do roli superbohatera na europejskim rynku gazu ograniczają po obu stronach Atlantyku możliwości logistyczne wysyłania oraz magazynowania surowca. Ponadto w krótkim okresie oczekuje się, że eksport amerykańskiego LNG znacznie spadnie- z powodu czerwcowej eksplozji w zakładzie Freeport LNG na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.

Choć przemysł wydobywczy w USA kwitnie, brak zdolności eksportowych LNG ograniczają dostawy do Europy i reszty świata. Tymczasem grupy klimatyczne twierdzą, że boom eksportowy gazu jest „destrukcyjnym sposobem radzenia sobie z kryzysem energetycznym”.

„To ryzykowna droga naprzód pod względem naszych potrzeb energetycznych i klimatu” - powiedział Robin Schneider, dyrektor wykonawczy grupy non-profit Texas Campaign for the Environment, cytowany przez Deutsche Welle.

Kryzys energetyczny w Europie

Gwałtownie rosnące ceny gazu ziemnego uderzyły w Europę, ponieważ kontynent starał się przełamać swą zależność od rosyjskiego gazu, a Rosja ograniczyła jego przepływy rurociągami.

W ub. tygodniu ceny gazu wzrosły o 25 proc., ponieważ Rosja ogłosiła, że jej gazociągiem Nord Stream 1 będzie tłoczyć do Niemiec tylko ilości odpowiadające 20 proc. jego przepustowości. A w maju - w odpowiedzi na unijne sankcje gospodarcze - Moskwa całkowicie zatrzymała przepływ gazu do Europy gazociągiem jamalskim.

Kraje europejskie starają się zmagazynować przed zimowym szczytem zużycia wystarczające pule gazu. Mnożą się jednak obawy, że konieczne będzie wdrożenie racjonowania jego zużycia - zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Jeżeli tak się stanie, kryzys energetyczny może wywołać recesję gospodarczą.

Jednocześnie państwa unijne wprowadzają wiele inicjatyw, by pomóc gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w pokryciu rosnących rachunków. Na przykład Niemcy ratują przedsiębiorstwa gazowe, a Francja nacjonalizuje w pełni wspieraną przez państwo firmę energetyczną EDF.

USA na ratunek?

Aby zaspokoić zapotrzebowanie Europy na gaz ziemny, Stany Zjednoczone umocniły w pierwszej połowie tego roku swoją pozycję największego na świecie eksportera LNG.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), średni dzienny eksport kraju wzrósł w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 12 proc. - do 11,2 miliarda stóp sześciennych (bcf). Kraje UE i Wielka Brytania otrzymały 71 proc. tego wolumenu i - płacąc swoistą premię za import - wyparły Azję jako głównego importera amerykańskiego LNG.

W tych warunkach biedniejsze kraje, jak Brazylia czy Bangladesz, nie były w stanie konkurować z Europą. Niektórzy eksporterzy amerykańscy zerwali nawet kontrakty z biednymi krajami, czerpiąc wyższe zyski, pomimo płaconych kar umownych z tego powodu.

Według Eugene'a Kima, dyrektora ds. badań w dziale badań nad gazem amerykańskim Wood Mackenzie, Stany Zjednoczone stały się jednym z niewielu bezpiecznych dostawców LNG. Uważane przed rosyjską inwazją na Ukrainę za potencjalne obszary wzrostu eksportu tego surowca - Australia i przemysł gazowy Afryki Zachodniej - były lub są ograniczone przez konflikty polityczne i gospodarcze. "Tylko Katarczycy i Ameryka Północna są jedynymi przyszłymi obszarami wzrostu dostaw LNG" – powiedział Eugene Kim dziennikarzowi DW.

Problemy infrastrukturalne

Zdolność Ameryki do roli superbohatera na europejskim rynku gazu ograniczają po obu stronach Atlantyku możliwości logistyczne wysyłania oraz magazynowania surowca.

Choć prezydent Joe Biden obiecał w marcu eksportować więcej LNG do Europy, przemysł jest już wyczerpany. Dodatkowo, ze względu na zależność od rurociągów z Rosji, znaczna część Europy nie ma wystarczającej infrastruktury importowej, nawet jeśli Ameryka mogłaby eksportować więcej LNG.

W krótkim okresie oczekuje się, że eksport amerykańskiego LNG znacznie spadnie - z powodu czerwcowej eksplozji w zakładzie Freeport LNG na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.

Patrz też: Po pożarze w terminalu LNG Freeport gaz w USA tanieje, w Europie drożeje

W istocie – stwierdza DW – Stany Zjednoczone nie były przygotowane do zwiększania eksportu do Europy jeszcze przed incydentem w Teksasie.

„Amerykański przemysł LNG osiągał pojemność przed eksplozją Freeport LNG na początku czerwca. Zakładając, że sytuacja wróci do normy w 2023 r., nadal jesteśmy w stanie maksymalnie produkować 12 bcf dziennie, a nie ma nowego projektu, który mógłby znacząco zwiększyć eksport LNG - dopóki nie rozpocznie się kolejna fala inwestycji” – stwierdził ekspert w Wood Mackenzie.

Ponadto obecne moce produkcyjne są w dużej mierze związane z długoterminowymi umowami z krajami pozaeuropejskimi. Dlatego kolejnej fali wzrostu eksportu LNG do Europy można oczekiwać dopiero w 2024 r.

Hamulec większego wydobycia

Zwiększanie wydobycia gazu przez USA spotyka się z krajowym i międzynarodowym oporem - z powodów klimatycznych. Grupy ekologiczne twierdzą, że rozbudowa infrastruktury LNG, niezbędna do zwiększenia eksportu, oznaczałaby „rezygnację z egzystencjalnych celów redukcji emisji z paliw kopalnych”.

„Dużym problemem jest to, że firmy eksportujące LNG, wykorzystując kryzys energetyczny w Europie jako pretekst do próby przyspieszenia budowy nowych terminali eksportowych i skrócenia procesu otrzymania pozwoleń, omijają pewne przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza” – powiedział DW przedstawiciel Texas Campaign for the Environment.

Aktywiści klimatyczni zwracają uwagę, że LNG odpowiada za 1/3 emisji CO2 w USA, w tym za prawie połowę emisji metanu.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu określił metan – który jest szczególnie silnym gazem cieplarnianym, uwalnianym w procesie szczelinowania – jako kluczowy czynnik napędzający kryzys klimatyczny. Ponadto badania wykazały, że procesy wydobycia i skraplania gazu ziemnego „mogą być niezwykle niebezpieczne i zanieczyszczające”.

Patrz też: Produkcję LNG dla Europy hamują ekologiczne przepisy z USA

Oprócz metanu, szczelinowanie może uwalniać rakotwórcze i inne szkodliwe substancje chemiczne w otaczającym środowisku. Proces skraplania grozi również pożarami i eksplozjami, takimi jak incydent w zakładzie Freeport LNG w Teksasie.

"Transformacja energetyczna była kiedyś bardzo ważnym tematem, ale teraz zastąpiło ją w priorytetach bezpieczeństwo energetyczne. Najpierw zadbajmy o nasze bezpieczeństwo energetyczne, a następnie zajmijmy się energetyczną transformacją" – skomentował Eugene Kim.