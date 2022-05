Węgiel i atom to podstawa, by zrezygnować z rosyjskiego gazu

Komisja Europejska opublikowała aktualizację planu REPowerEU. Zwiększenie importu LNG i wstrzymanie wygaszania elektrowni węglowych pozwoli Europie zrezygnować z 48 proc. rosyjskich dostaw gazu. Biometan, wiatr i fotowoltaika oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków i przemysłu pozwolą w latach 2023-2027 ograniczyć konsumpcję rosyjskiego gazu o kolejne 88 mld m sześc.

KE rekomenduje import LNG i gazu z nierosyjskich źródeł za pomocą istniejącej infrastruktury, a także obniżenie temperatury pomieszczeń o 1 stopień. Proponuje też odłożenie w czasie wygaszania elektrowni węglowych i jądrowych.

Biometan, wiatr i fotowoltaika oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków i przemysłu pozwolą ograniczyć w latach 2023-2027 konsumpcję rosyjskiego gazu.

Rozłożenie na lata 2023-2027 procesu uniezależniania się od rosyjskiego gazu daje Rosji dodatkowe trzy lata na uruchomienie infrastruktury umożliwiającej przekierowanie części dostaw europejskich na rynki azjatyckie.

Komisja Europejska opublikowała 18 maja 2022 roku aktualizację planu REPowerEU. Przedstawiła w niej trzy etapy odchodzenia od rosyjskich paliw kopalnych – informuje Polski Instytut Ekonomiczny w Tygodniku Gospodarczym PIE.

W pierwszym, krótkookresowym etapie KE rekomenduje import LNG i gazu z nierosyjskich źródeł za pomocą istniejącej infrastruktury, a także obniżenie temperatury pomieszczeń o 1 stopień. Proponuje też odłożenie w czasie wygaszania elektrowni węglowych i jądrowych. Rozwiązania te pozwolą zredukować zużycie rosyjskiego gazu o 110 mld m sześc., czyli o 71 proc., przy niskich kosztach infrastrukturalnych na poziomie 2 mld euro – podkreśla KE.

Biometan, wiatr i fotowoltaika oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków i przemysłu pozwolą ograniczyć w latach 2023-2027 konsumpcję rosyjskiego gazu o kolejne 88 mld m sześc. Łącznie daje to redukcję zużycia o 198 mld m sześc., czyli o 28 proc. więcej niż wielkość importu z Rosji, pozwalając zachować spory margines bezpieczeństwa. Inwestycje w efektywność energetyczną będą jednak znacznie bardziej kosztowne. KE szacuje, że ich wartość osiągnie 263 mld euro.

W ostatnim etapie zastosowane działania będą uzupełniane lub zastępowane przez odnawialny wodór oraz nowe moce energii odnawialnej, przewidziane w planie Fit for 55. Komisja proponuje podwyższenie wspólnego celu w pakiecie Fit for 55 dotyczącego udziału OZE w miksie energii pierwotnej z 40 proc. do 45 proc., aby dodatkowo zachęcić państwa członkowskie do zielonych inwestycji.

Całkowite wstrzymanie rosyjskich dostaw

KE zaznacza, że Europa powinna wspólnie przygotować się na całkowite wstrzymanie rosyjskich dostaw. Obecne zapasy gazu UE wynoszą ok. 40,3 mld m sześc., stanowiąc 40 proc. roboczej pojemności magazynów UE, o 4 pkt. proc. mniej niż średnia zatłoczenia dla lat 2015-2020 w tym okresie roku. Pozwolą one w sytuacji wstrzymania dostaw Gazpromu na zrównoważenie wahań sezonowych jedynie w przypadku łagodnej zimy - średnie wahania zimowego opróżniania magazynów w latach 2015-2020 wynosiły ok. 54,3 mld m sześc.

Rozłożenie na lata 2023-2027 procesu uniezależniania się od rosyjskiego gazu daje Rosji dodatkowe trzy lata na uruchomienie infrastruktury umożliwiającej przekierowanie części dostaw europejskich na rynki azjatyckie, co może obniżyć efektywność działań UE – podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak zwraca uwagę, Gazprom stopniowo pozbawia dostaw kolejne państwa Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarię, Finlandię, państwa bałtyckie, Polskę), tworząc podziały między państwami członkowskimi, a jednocześnie zarabiając ponad 2 mld euro miesięcznie na eksporcie gazu do UE. Pieniądze te mogą być wykorzystywane do finansowania działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Wykorzystanie propozycji Międzynarodowej Agencji Energetycznej związane m.in. z ponad dwukrotnie większym wykorzystaniem możliwości wygaszanych elektrowni jądrowych niż proponowane w REPowerEU, w tym na terenie Niemiec, pozwoliłoby podnieść bezpieczeństwo energetyczne UE – konkluduje Polski Instytut Ekonomiczny.