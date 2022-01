Węgry: Szef MSZ: liczymy, że decyzja o certyfikacji Nord Stream 2 nie będzie polityczna

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto wyraził nadzieję, że decyzja w sprawie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 będzie podejmowana na podstawie norm UE i nie będzie miała charakteru politycznego. Mówił o tym w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla agencji TASS.

"Są bardzo konkretne europejskie zasady, które należy stosować. Moim zdaniem problem polega na tym, że decyzja jest tu raczej podejmowana na podstawie przyczyn politycznych, a nie merytorycznych. Problem z Nord Stream 2 jest taki sam jak ze Sputnikiem V. Jest on traktowany jako projekt polityczny" - oznajmił Szijjarto.

Podkreślił, ze dla Węgier jako małego kraju bez własnych źródeł energii kwestia Nord Stream 2 "nigdy nie była tematem politycznym, zawsze była to kwestia bezpieczeństwa energetycznego".

I dodał: "Mam nadzieję, że władze niemieckie i europejskie będą podejmować decyzję w tej sprawie merytorycznie, na podstawie istniejących zasad".

Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy i Polski, została zakończona we wrześniu br. Nord Stream 2 musi jednak jeszcze zostać zatwierdzony do użytkowania przez organy regulacyjne Niemiec i UE. Przewiduje się, że proces certyfikacji Nord Stream 2 zostanie zakończony nie wcześniej niż przed końcem pierwszego półrocza 2022 roku.

Na początku stycznia sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział po spotkaniu z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock, że gazociąg nie zostanie uruchomiony, jeśli Rosja zdecyduje się na wznowienie agresji przeciwko Ukrainie.