Węgrzy mają zapasy gazu już na pół roku. Ale jak to policzyli?

Jak poinformował węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, Budapeszt zgromadził zapasy gazu wystarczające już na pół roku. Węgry nie zamierzają wspierać UE we wprowadzeniu pułapu cenowego na rosyjski gaz.

Węgierskie magazyny gazu mają całkowitą pojemność 4,43 mld m3. Jak na tak niewielki kraj to stosunkowo dużo. Obecnie węgierskie magazyny są wypełnione w 79,55 proc. Co ciekawe, to najmniej, poza Łotwą, w całej Unii Europejskiej.

Nie do końca wiadomo, jak węgierski minister obliczył, że zapasy magazynowe wystarczą Węgrom na pół roku. W ubiegłym roku nad Balatonem zużyto bowiem 10,8 mld m3 gazu. Tymczasem obecnie w magazynach gazu jest 3,5 mld m3. Być może Szijjarto doliczył do tego krajowe wydobycie.

Jednak zdaniem Budapesztu Węgry nie powinny się obawiać o brak gazu.

Szef MSZ zaznaczył, że Węgry otrzymują z Rosji wolumen gazu określony w kontrakcie długoterminowym, a także dodatkowy wolumen uzgodniony na październik.

- Węgry mają długoterminową umowę z Gazpromem – przypomniał minister. - Po drugie dostawy gazu są realizowane jedynym gazociągiem w Europie na trasie Wschód-Zachód, który działa bezpiecznie i bezawaryjnie przy 100 proc. przepustowości, czyli Turkish Stream. Biegnie on z Rosji do Turcji, a następnie przez Bułgarię i Serbię na Węgry, pokrywając znaczną część naszego zapotrzebowania na gaz - powiedział Szijjarto.

Węgry to obecnie największy sojusznik Rosji spośród krajów Unii Europejskiej. Budapeszt chciałby zniesienia sankcji na Rosję, nałożonych po zaatakowaniu przez nią Ukrainy. Sprzeciwia się także propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wspólnych zakupów rosyjskiego gazu przez kraje UE.