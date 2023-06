Wiatr i zapasy gazu silniejsze niż bunt wagnerowców

Na koniec poniedziałkowych notowań gaz w dostawach spotowych na giełdzie TTF podrożał tylko o 1 procent. Choć początkowo wzrosty z powodu buntu rosyjskich najemników były nawet dwucyfrowe, to później nastąpiło wyraźne uspokojenie nastrojów.

Zamieszanie w Rosji tylko przez chwilę wpływało na ceny gazu.

Dla cen końcowych paliwa gazowego coraz większe znaczenia mają odnawialne źrodła energii.

Europa ma znacznie większe zapasy gazu niż przed rokiem o tej porze.

Rosja nadal odpowiada za około 15 proc. europejskiej konsumpcji gazu. W największym stopniu uzależnione od rosyjskiego surowca są południowo-wschodnie kraje Unii Europejskiej, ale także Węgry, Słowacja i Austria.

Nic więc dziwnego, że bunt najemników z Grupy Wagnera wywołał początkowo popłoch na rynkach. Pojawiły się obawy, że dojdzie co całkowitego wstrzymania dostaw surowca. W takim przypadku oznaczałoby to, że wspomniane kraje UE zaczną poszukiwać gazu od innych dostawców, co nieuchronnie wraz z rosnącym popytem oznaczałoby także wyższe ceny surowca.

Wiatr staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny gazu

Tyle, że po początkowej lekkiej panice ceny gazu zaczęły spadać, by na koniec sesji tys. m3 surowca w dostawie dnia następnego kosztowało na TTF 368 dol., czyli zaledwie o 1 proc. więcej niż na koniec poprzedniego dnia.

Co takiego się stało, ze rynek spokojnie zareagował?

Po pierwsze mimo zawieruchy gaz nadal płynął przez Ukrainę. Codziennie trasą w kierunku stacji pomiarowej Sudża płynie około 40 mln m3 surowca. Akcja wagnerowców tego nie zmieniła.

Drugim kluczowym czynnikiem była poprawa pogody w Europie. Z punktu widzenia odbiorców gazu, przez poprawę rozumiana jest większa wietrzność i niższe temperatury. I tak według stowarzyszenia WindEurope, w poniedziałek wiatraki pokrywały 15,5 proc. zapotrzebowania regionu na energię elektryczną. Od początku czerwca wskaźnik kształtuje się średnio na poziomie tylko 10 proc. W czerwcu 2022 roku turbiny wiatrowe odpowiadały za 11 proc. zużycia energii w regionie.

Wzrost oznaczał mniejsze zapotrzebowanie na gaz ze strony energetyki. To nie koniec dobrych informacji dla konsumentów gazu. W tym tygodniu spodziewany jest kilkustopniowy spadek średnich temperatur w znacznej części Europy. Ma to szczególne znaczenie na południu kontynentu. Wpływa to bowiem na mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację. Konsekwencja jest spadek zużycia energii przez klimatyzatory.

Europa gazowo coraz lepiej przygotowana do kolejnej zimy

Na stabilizacje cen gazu wpływa także fakt, coraz lepszego przygotowania europejskich firm gazowych do kolejnego sezonu grzewczego.

Obecny stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu wynosi 76,16 proc., czyli jest o 16 punktów procentowych wyższy niż średnia dla 27 czerwca z ostatnich pięciu lat – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Podczas doby gazowej 25 czerwca (dzień wolny od pracy) rezerwy wzrosły o 0,36 pkt proc. To niższe tempo zapełniania niż w ostatnich latach, ale biorąc pod uwagę już zgromadzone zasoby, nie ma to istotniejszego znaczenia.

Wszystko bowiem wskazuje, że przed sezonem grzewczym stopień wypełnienia magazynów będzie znacząco przekraczał 90 proc.