Wiatraki stanęły. Ceny gazu od razu rosną

Udział elektrowni wiatrowych w europejskim bilansie energetycznym spadł w pierwszej połowie tygodnia poniżej 8 proc. Następstwem tego był gwałtowny wzrost zużycia gazu i cen surowca.

Brak wiatru powoduje wzmożone zapotrzebowanie na gaz z magazynów.

Sytuacja w Europie wpływa na ceny gazu w Azji.

Niemcy zalecają oszczędzanie surowca.

Sytuacja na europejskim rynku gazu zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest to, co się dzieje z produkcją energii z OZE, a zwłaszcza z siłowni wiatrowych.

O ile w ubiegłym tygodniu udział wiatraków w produkcji energii wyniósł nawet w niektórych dniach 22,4 proc. (średnia o 18 proc.), o tyle od początku tego tygodnia spada. W poniedziałek wynosił już tylko 15 proc., a we wtorek nawet poniżej 8 proc. Podobny udział spodziewany jest również w środę. Wszystko przez mroźną aurę, która niekorzystnie wpływa na wietrzność na naszym kontynencie.

Energia z OZE stanowiła znaczący czynnik hamujący pobór gazu

Natychmiast na to zareagowały ceny surowca.

Kontrakt dnia następnego (środa) w hubie TTF w Holandii wzrósł o 7 proc. w ciągu jednego dnia handlu, zamykając się na poziomie 1425 dol. za tys. m sześc.

Co ciekawe, sytuacja w Europie wywołała efekt domina. W ślad za cenami europejskimi wzrosły również ceny w Azji. Lutowe kontrakty terminowe na indeks JKM Platts (Japan Korea Marker – odzwierciedla rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) to obecnie 1154 dol. za tys. m sześc. Jednak analitycy spodziewają się, że wkrótce będzie drożej. Azja będzie zmuszona konkurować o LNG z europejskimi odbiorcami, co wymusi wzrost cen gazu.

Spadek temperatur, przy jednoczesnej bezwietrznej pogodzie, sprawił, iż kraje Europy rozpoczęły i zwiększyły intensywność zużycia gazu ze swoich magazynów. Obecny poziom zapasów spadł do 93,62 proc. Jednak trzeba podkreślić, że jest to i tak aż o 10,6 punktu procentowego więcej niż średnia z tego samego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat.

Podczas doby gazowej 28 listopada zapasy gazu zmniejszyły się o 0,27 pkt proc. To najwięcej w obecnym sezonie – rozpoczętym 14 listopada.

Niemcy już się niepokoją o zabezpieczenie dostaw gazu

Pojawiają się pierwsze obawy o bezpieczeństwo gazowe.

Niemiecka Federalna Agencja Sieci zmieniła ocenę sytuacji pogodowej w kraju ze „stabilnej” na „napiętą”, zgodnie z codziennym przeglądem sytuacji w zakresie dostaw gazu w kraju, wydawanym przez Bundesnetzagentur (BNetzA).

Za napiętą sytuację uważa się, gdy przewidywana średnia temperatura na najbliższe 7 dni jest o 0-2 stopnie Celsjusza niższa od średniej z lat 2018-2021. Prognoza temperatury na nadchodzący tydzień jest o 0,68 stopnia niższa od średniej z ostatnich czterech lat. - W związku z tym należy spodziewać się wzrostu konsumpcji - pisze regulator.

Agencja ocenia sytuację z dostawami gazu do kraju jako napiętą i nie wyklucza dalszego jej pogorszenia. BNetzA zachęca konsumentów do oszczędzania gazu. Zdaniem regulatora niedoborów gazu w zimie można uniknąć przede wszystkim, jeżeli zostanie osiągnięty cel oszczędności co najmniej 20 proc.