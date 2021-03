Wiceszef MSZ: Baltic Pipe ma duże znaczenie dla całej Europy Środkowej

Projekt Baltic Pipe ma duże znaczenie gospodarcze nie tylko dla Polski, ale całej Europy Środkowej. Jest przykładem jak oba kraje współpracują na rzecz zielonej transformacji sektora energetycznego - podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński na spotkaniu z ambasadorem Danii Ole Toftem.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.