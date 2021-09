Więcej amerykańskiego LNG dla Polski. PGNiG zmienia umowy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneksy do umów na dostawy amerykańskiego LNG. Dzięki nim zwiększy się ilość skroplonego gazu jaki nasza firma będzie importował z USA.

Prezes #PGNiG Paweł Majewski o umowie z #VentureGlobalLNG: Import LNG pomoże zapewnić 🇵🇱 bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i nieprzerwane dostawy gazu. Jednocześnie dostęp do 🇺🇸 gazu daje nam możliwość rozwoju handlu tym paliwem na globalnym rynku.#LNG #gazziemny pic.twitter.com/DXrwgDi3bk — PGNiG (@GK_PGNiG) September 2, 2021

– Import LNG pozwala PGNiG na dywersyfikację źródeł i kierunków pochodzenia gazu ziemnego, dzięki czemu możemy zapewnić polskim odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne – stałe i nieprzerwane dostawy gazu. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że gaz ziemny będzie stanowił paliwo pomostowe w procesie transformacji energetycznej polskiej gospodarki - mówi Paweł majewski, prezes PGniG.Jak podkresla: jednocześnie dostęp do amerykańskiego LNG daje nam możliwość rozwoju handlu tym paliwem na rynku globalnym – w tym celu wynajmować będziemy gazowce do transportu skroplonego gazu. - Pod tym względem cenimy współpracę z Venture Global LNG, która oznacza dla nas możliwość realizacji naszych strategicznych celów – dodaje menadżer.Zadowolenia z umowy nie kryją Amerykanie.– Venture Global z dumą poszerza nasze dotychczasowe partnerstwo z PGNiG w zakresie niezawodnych dostaw amerykańskiego LNG do Polski. Od 2018 roku obie nasze firmy znacznie rozwinęły współpracę, niemal trzykrotnie zwiększając wolumen LNG, które Venture Global dostarczy dla PGNiG. Uwzględniając więcej amerykańskiego gazu ziemnego w energetyce, Polska będzie mogła zmniejszyć swój ślad węglowy i zdywersyfikować krajowy miks energetyczny - tłumaczy Mike Sabel, Chief Executive Officer Venture Global LNG.- Zwrot w kierunku czystego gazu ziemnego z USA nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także pozwala zmniejszyć emisje dwutlenku węgla, a Venture Global przez kolejne lata zamierza wspierać naszego partnera PGNiG w dążeniu do osiągnięcia tych celów – dodaje Sabel.W wyniku podpisania aneksów łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji.W praktyce dzięki tym dostawom, własnemu wydobyciu, a także dostawom z Kataru i do 10 mld m3 gazu dzięki gazociągowi do Danii i dalej Norwegii nasz kraj całkowicie będzie mógł zrezygnować z dostaw surowca z Rosji.Aneksowane umowy to kontrakty w formule free-on-board (FOB), co oznacza, że za odbiór zakupionego gazu odpowiada kupujący, czyli PGNiG. Odbiór LNG nastąpi z dwóch terminali skraplających – Calcasieu Pass oraz Plaquemines nad Zatoką Meksykańską. Realizacja pierwszych dostaw od Venture Global LNG jest planowana na początek 2023 roku.