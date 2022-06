Większe dostawy gazu ziemnego z Algierii nie dla Hiszpanii? Obawy rosną

Po decyzji o zawieszeniu przez Algierię traktatu o przyjaźni z Hiszpanią i wstrzymaniu importu wielu artykułów z tego kraju pod znakiem zapytania stanęły starania o zwiększenie dostaw algierskiego gazu ziemnego na Półwysep Iberyjski. Niefortunna wypowiedź hiszpańskiego premiera na temat Sahary Zachodniej wywołały natychmiastową, drastyczną decyzję strony algierskiej.

Napięcie w stosunkach sąsiedzkich pomiędzy Marokiem i Algierią doprowadziło w minionym roku do zerwania stosunków dyplomatycznych i niemal kompletnego zawieszenia wymiany gospodarczej. W ciągu kilku godzin doszło także do wstrzymania tranzytu algierskiego gazu do Hiszpanii przez marokański odcinek międzynarodowego gazociągu GME.

W tle sporu jest stosunek obu państw do przyszłości Sahary Zachodniej, byłej kolonii hiszpańskiej, która została zbrojnie zajęta kilka lat temu przez wojska marokańskie. Hiszpania chcąc współdziałać z rządem marokańskim w ograniczeniu napływu nielegalnych emigrantów do tego kraju przyjęło strategię nie mieszania się do tej sprawy. Oznacza to de facto zgodę na aneksję spornego terytorium przez Maroko.

Podczas niedawnego wystąpienia w Kortezach hiszpański premier Pedro Sanchez publicznie podtrzymał stanowisko mówiące o tym, że kwestię uznaje za zamkniętą. Wywołało to furię po stronie władz algierskich, które są orędownikiem przeprowadzenia, zgodnie z rezolucją ONZ, referendum w sprawie przyszłości Sahary Zachodniej. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać.

W trybie natychmiastowym zawieszono obowiązywanie traktatu o przyjaźni w współpracy z Hiszpanią. Równocześnie wprowadzono przepisy zakazujące wymiany handlowej z tym krajem i konieczności uzyskiwania każdorazowych pozwoleń na import towarów z tego kraju.

To stworzyło zupełnie nową sytuację dotyczącą eksportu gazu ze złóż algierskich podmorskim gazociągiem Medgaz. W 2021 roku przesłano nim około 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Jeszcze kilka tygodni temu prowadzone były rozmowy na temat możliwości dostaw w tym roku do 10,7 miliardów metrów sześciennych.

Teresa Ribera, pełniąca funkcję hiszpańskiego ministra odpowiedzialnego za energetykę wyraziła opinię, że - algierska państwowa spółka paliwowa Sonatrach dotrzyma swoich kontraktów handlowych na dostawy gazu do Hiszpanii.-

Moment jest bardzo delikatny ponieważ rozpoczęły się właśnie negocjacje handlowe dotyczące przeglądu zapisów wieloletniej umowy oraz negocjacje cenowe.

Strona algierska wcześniej deklarowała, że skłonna jest nadwyżki gazu, które nie są objęte długoletnimi kontraktami sprzedawać do Włoch wykorzystując do tego celu podmorski gazociąg na Sycylię. Hiszpanie będą musieli obejść się smakiem.

