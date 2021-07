Wielka bitwa o małą spółkę, czyli co robi Arabia Saudyjska w sprawie Orlenu i Lotosu

Cała ta sprawa może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje i potencjalnie wpłynąć na proces planowanej fuzji pomiędzy Orlenem i Lotosem - tak Jerzy Kurella, ekspert ds. energetycznych, były szef Taurona i PGNiG komentuje ostatnie wydarzenia wokół należącej do zagranicznego funduszu GECX Group firmy Onico Energia.

Budowanie przyczółka biznesowego w tej części Europy?

Zwrot akcji i udziałów

Według niego cała ta sprawa może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje i potencjalnie wpłynąć na proces planowanej fuzji pomiędzy Orlenem i Lotosem . Zgodnie bowiem z tzw. "środkami zaradczymi", uzgodnionymi przez Orlen z Komisją Europejską, nabywcą między innymi części stacji benzynowych będących obecnie własnością Lotosu, może być wyłącznie podmiot, który jest obecny w Polsce i prowadzi tutaj działalność.Dla nikogo nie jest przecież tajemnicą, podkreśla Jerzy Kurella, że jednym z głównych potencjalnych partnerów dla Orlenu przy tej transakcji może być właśnie Saudi Aramco. - Nie jest oczywiście publicznie znana potencjalna struktura tej transakcji, ale niewątpliwie takie zawirowania, w wydawałoby się zupełnie nieistotnej sprawie, i związane z nią ryzyko wywłaszczenia bardzo poważnego inwestora z legalnie nabytych aktywów, negatywnie wpłynie nie tylko na klimat negocjacji pomiędzy stronami, ale w ogóle na postrzeganie Polski przez globalnych graczy energetycznych, co miałoby fatalne skutki dla liberalizacji i rozwoju rynku paliwowo-energetycznego w Polsce - uważa były szef PGNiG, nie wykluczając, że za wejściem na polski rynek funduszu GECX, może stać właśnie Saudi Aramco. Jeśli nawet nie, to z pewnością wnikliwie śledzi, co dzieje się w Polsce w interesującym go bardzo obszarze.- Nie wchodząc już w szczegóły szeroko opisywanych przez media sporów pomiędzy akcjonariuszami spółki i obiektywnych powodów związanych z doprowadzeniem niemal do bankructwa niezależnego operatora gazowego, jakim było Onico SA, należy stwierdzić, że wejście na rynek paliwowo-gazowy tak silnego gracza jak Saudi Aramco, było i jest dla rozwoju polskiego rynku energetycznego dobrym rozwiązaniem. Jeśli za pośrednim nabyciem aktywów Onico Energia w 2019 r. rzeczywiście stałoby Saudi Aramco lub podmioty z nim powiązane, to spółka ta legitymowałaby się w taki sposób formalnym prowadzeniem biznesu paliwowego w Polsce - uważa Jerzy Kurella i przypuszcza, że dla Saudi Aramco byłby to zapewne ważny powód dla nabycia aktywów od upadającego Onico, jako element jego strategii budowania przyczółków biznesowych w tej części Europy.GECX Group kupił od spółki Onico SA firmę Onico Energia jesienią 2019 roku. Jak podał zarząd Onico Energia, obie strony tej transakcji zleciły przed jej sfinalizowaniem sporządzenie wyceny Onico Energia przez niezależnych audytorów – m.in. KPMG. W kwietniu tego roku zarządca restrukturyzacyjny Onico SA zażądał od GECX Group zwrotu akcji i udziałów w Onico Energia.Niedługo potem, sąd zakazał GECX Group rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w Onico Energia - do czasu stwierdzenia ważności zawartej półtora roku temu umowy sprzedaży GECX Group akcji Onico Energia. Zarząd tej firmy nazwał to zgodą na odbieranie z dnia na dzień zagranicznemu inwestorowi firmy, którą półtora roku temu w dobrej wierze kupił i wykorzystując własne środki zaczął stawiać na nogi. Do tego bez wiarygodnego uzasadnienia ekonomicznego.Onico Energia zajmuje się dostarczaniem gazu podmiotom prywatnym. Jak informował zarząd tej firmy – w ciągu ostatniego półtora roku znacznie poszerzyła ona grono swoich klientów.