Wielka gazowa rozgrywka Victora Orbana. UE musi mieć się na baczności

Prezydent Węgier Victor Orban gra gazem, by wykreować się na "męża opatrznościowego" Europy. Kluczową rolę w jego planie odgrywa Turkmenistan.

Prezydent Węgier Victor Orban zadeklarował podjęcie wysiłków mających na celu dywersyfikację dostaw gazu do Unii Europejskiej.

Kluczem do realizacji tego planu ma być Turkmenistan, dysponujący ok. 10 proc. światowych potwierdzonych zasobów tego surowca. Do Europy gaz miałby docierać proponowanym od lat 90-tych szlakiem transkaspijskim.

Działania Orbana są jednak raczej grą na przypisanie sobie wizerunku „męża opatrznościowego” Europy.

Turkmenistan pogrążony w kryzysie żywnościowym i gospodarczym jest zainteresowany eksportem gazu na unijny rynek, bo to oznaczałoby pewne przynajmniej częściowe zbalansowanie uzależnienia od Chin, a zarazem wzrost przychodów budżetowych.

Dotychczasowe wysiłki turkmeńskiej dyplomacji w Brukseli zakończyły się jednak fiaskiem, głównie z powodu nieakceptowalnej przez demokracje zachodnie autorytarnej formy rządów w republice.

Węgry chcą gazu z Turkmenistanu. Wciąż nie wiadomo, jak go dostarczą

Gdy wydawało się, że sprawa dostaw gazu z Turkmenistanu jest po raz kolejny zamknięta, na scenę wkroczył Victor Orban. 20 sierpnia podczas wizyty prezydenta Serdara Berdimuchamedowa w Budapeszcie obaj przywódcy podpisali umowę na dostawy surowca do Węgier w obecności prezydentów Turcji Tayyipa Erdogana i Azerbejdżanu Iłchama Alijewa.

Obecność przywódcy Turcji nie była przypadkowa, ponieważ za transport gazu odpowiedzialna ma być turecka państwowa firma Botas, która podpisała umowę z węgierskim państwowym koncernem energetycznym MVM. Budapeszt mówi o wstępnym zakupie 300 mln m3 gazu. MVM zawarł też umowę z azerskim państwowym koncernem paliwowym SOCAR na dostawy 1 mld m3 gazu z tej republiki, stąd obecność drugiego z prezydentów.

Pozycja Victora Orbana w Unii Europejskiej ze względu na konflikt dotyczący zasad praworządności i niejasności przy rozliczaniu środków UE jest dość słaba. Po ostatnim przyjaznym spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Pekinie wizerunek węgierskiego przywódcy ucierpiał dodatkowo. Jednak posunięcia Budapesztu w energetyce uważnie obserwuje Bruksela.

Unia po zakręceniu kurka z rosyjskim gazem potrzebuje nowych kierunków dostaw

UE zobowiązała się do zakończenie importu gazu z Rosji do końca 2024 r. i do tego czasu musi zapewnić sobie dostawy z innego źródła. Nie jest problemem sam surowiec, bo światowe złoża są bogate, ale wyzwaniem staje się zwiększenie wydobycia i dystrybucja. To wymaga bowiem znacznych nakładów inwestycyjnych i rozbudowy infrastruktury, czego oczywiście nie da się zrobić w krótkim okresie. W tej sytuacji ruch przywódcy Węgier jest strategicznie ważny i stanowi dla Turkmenistanu sygnał, że raczej wcześniej niż później Bruksela powróci do negocjacji z Aszchabadem.

Na razie jednak nic nie jest jasne w kwestii realizacji dostaw. Wstępnie ustalone ilości nie są bowiem powiązane z systemem dystrybucji ani żadnymi konkretnymi terminami. Jeśli gaz miałby być transportowany wspomnianym rurociągiem transkaspijskim, to konieczna jest jego rozbudowa. To wymaga zaś ogromnych nakładów kapitałowych i czasu. Obecnie możliwe jest jedynie przesyłanie gazu rurociągiem tranzytem przez Iran do Azerbejdżanu i dopiero stamtąd statkami do Europy. Przepustowość rurociągu to obecnie 8 mln m3 gazu dziennie, z planowaną rozbudową do 10 mln m3.

W celu usprawnienia dystrybucji możliwe jest wykorzystanie południowego korytarza gazowego łączącego Azerbejdżan z Gruzją i dalej z Turcją i Europą. Problem w tym, że ten wspierany przez Brukselę pomysł wciąż pozostaje w fazie projektu.

Orban wykorzystuje kwestie gazu do kreowania się na "męża opatrznościowego" Europy

Trudno mówić więc, aby decyzja węgierskiego przywódcy była przełomem w energetycznej sytuacji UE. Zwłaszcza, że wolumen gazu, o którym mowa, może być istotny z punktu widzenia Węgier, ale mało imponujący wobec potrzeb Unii. Na pewno jednak warte uwagi z geopolitycznego punktu widzenia jest włączenie do tego procesu Turcji i Azerbejdżanu, a więc członków Organizacji Państw Turkijskich (OPT), odgrywającej coraz większą rolę polityczną i gospodarczą w obszarze Kaukazu i Azji Centralnej.

Działania Victora Orbana nie są jedynie próbą wskazania nowego kierunku dostaw ani aktywizacji Brukseli w kierunku przyspieszenia budowy południowego korytarza gazowego. To raczej gra na przypisanie sobie wizerunku „męża opatrznościowego” Europy.

Węgierski przywódca umiejętnie wykorzystuje pielęgnowane relacje z państwami turkijskimi i status obserwatora w OPT. Wszyscy prezydenci obecni na spotkaniu wyrazili gotowość do zaopatrywania rynku UE. Victor Orban może więc publicznie ogłaszać, że stworzył Europie szansę na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. A to, czy Bruksela ją wykorzysta - to już przecież nie zależy od niego.

