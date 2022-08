Wielkie statki czekają wielkie zmiany. Boom już się rozpoczął

Popyt na LNG wkrótce silnie wzrośnie za sprawą transformacji dokonującej się w żegludze morskiej. W nim branża ta upatruje na wiele lat alternatywnego do ropy naftowej paliwa, które nie będzie obciążać przewoźników dużymi opłatami z powodu emisji spalin.

Ma to związek z przyjętym w lipcu przez Komisję Europejską planem objęcia systemem emisji gazów cieplarnianych (ETS EU) także żeglugi morskiej, w ramach pakietu wniosków regulacyjnych Fit-for-55.

Statki powyżej 400 ton zmienią paliwo

Statki o pojemności brutto powyżej 400 ton (po 2030 r. – powyżej 100 ton) będą objęte tym systemem od 2025 r. podczas żeglugi na wodach krajów członkowskich UE i w 50 proc. - podczas rejsów poza ten akwen (do 2027 r.). Dlatego napędem LNG zainteresowani są przewoźnicy nie tylko w Europy. Szczególnie, że z każdym rokiem będzie też maleć odsetek bezpłatnych uprawnień do emisji GHG i zniknie w 2032 r.

Właściciele statków w LNG upatrują więc wyjścia z sytuacji przynajmniej dopóty, dopóki nie upowszechnione zostaną nowe rodzaje paliw – metanolu i amoniaku - oraz technologie ich produkcji, składowania i spalania. Szczególnie, że co najmniej do 2040 r. będzie można używać gaz ziemny na statkach, a po tym okresie – także LNG jako paliwo, o ile statek będzie miał napęd dualny (hybrydowy). Zresztą statki napędzane LNG będą mogły albo przejść na biom etan, albo e-LNG, a w ostateczności – ich właściciele będą kupować pozwolenia emisji od innych przewoźników w ramach systemu ETS.

Boom na statki z LNG już się rozpoczął

Boom na statki z napędem LNG lub hybrydowym się rozpoczął. Widać to szczególnie w zamawianych do budowy (i tych przekazanych w ciągu dwu lat do eksploatacji) nowych kontenerowcach.

Tej tendencji i oczekiwaniom towarzyszy krytyka, nie tylko ekologów, że zaproponowane przez UE przepisy podważą cel unijne strategii klimatycznej, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. Aby temu przeciwdziałać, pojawiają się naciski, aby skrócić do 2035 r. okres stosowania napędu LNG, bowiem ten powoduje inne emisje – poza CO2 – w tym tlenki azotu.

Kiedy jednak 2 czerwca br. ministrowie transportu Rady Europejskiej przedstawili najnowsze zmiany w projekcie tekstu FuelEU Maritime zauważyli, że rozporządzenie ma na celu zwiększenie popytu na paliwa odnawialne i niskoemisyjne oraz konsekwentne ich stosowanie w sektorze morskim, jako warunku zapewniającego sprawne funkcjonowanie transportu morskiego.

