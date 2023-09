Wielkie zamówienie na tankowce LNG. Przysłuży się także Polsce

Państwowy katarski gigant LNG QatarEnergy przygotowuje duże zamówienie na metanowce. Wartość zamówionych w stoczniach Korei Południowej i Chin statków może sięgnąć nawet 4 mld dolarów. Spodziewając się wzrostu popytu na LNG, Katar rozbudowuje flotę metanowców na wielką skalę.

Katar już jest posiadaczem największej floty metanowców na świecie.

Nowe jednostki to odpowiedź na rosnący popyt na LNG.

Po raz pierwszy w historii Katarczycy kupią statki w Chinach.

Katar przymierza się do zakupu 15 statków klasy Q-Max. Zamówienie ma zostać złożone jeszcze w 2023 roku, a jego beneficjentami mają być stocznie w Chinach i Korei Południowej.

Katar chce być bardziej elastyczny w dostawach skroplonego gazu

Należąca do Katarczyków spółka Nakilat to największy na świecie operator tankowców LNG. Już obecnie jego flota liczy 69 jednostek – w tym aż 14 największej klasy Q-Max. Teraz ich liczba ma być ponad dwukrotnie większa.

Dlaczego Katarczycy jednak decydują się na zakup kolejnych 15 jednostek? Wynika to z ich modelu biznesowego. Katar jest jednym z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego, a sprzedaż tego surowca jest ważnym czynnikiem napędzającym katarską gospodarkę.

Kluczowym elementem biznesu jest pewność dostaw. Katarczycy podpisują wyłącznie umowy wieloletnie typu FOB – tzw. dostaw pod drzwi (w tym przypadku do portu przeznaczenia). W biznesie LNG oznacza to, że sami odpowiadają za dostawy surowca do portu. Tak właśnie gaz z Kataru kupuje choćby nasz PGNiG (Grupa Orlen).

By móc wypełniać zobowiązania Katar musi więc posiadać do dyspozycji własna flotę metanowców. Nie może pozwolić sobie na problemy w dostawach, bo wiązałoby się to z ogromnymi karami. Duża własna flota daje tez elastyczność działania. Na przykład w marcu 2021 roku, gdy ogromny kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski, PGNiG nie martwił się kwestią dostaw i tym, czy statki nie będą musiały płynąć wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Zamawiana jest największa klasa metanowców, popłyną do Azji

Znana jest już klasa jednostek jakie chcą zamówić Katarczycy. Wiadomo też, że po raz pierwszy w historii Kataru część takich statków zostanie zamówiona w Chinach. Wszystkie dotychczasowe jednostki pochodziły bowiem ze stoczni koreańskich: Daewoo, Samsung i Hyundai.

Nowe statki klasy Q-Max będą miały długość około 345 metrów i szerokość ponad 50 metrów. W swoich zbiornikach będą mogły transportować około 260 tys. m3 skroplonego gazu ziemnego. Oznacza to, że będą to największe jednostki w służbie.

Ze względu na swoje rozmiary prawie przesądzone jest, że statki te będą pływać głównie do azjatyckich odbiorców katarskiego LNG. W grę wchodzą także terminale LNG w europejskich portach atlantyckich. Raczej na pewno nie ujrzymy tych statków w naszym Świnoujściu.

Z naszego punktu widzenia zamówienie metanowców przez Katarczyków to także dobra informacja. Uelastyczni ono flotę arabskiego producenta LNG, poprawi także bezpieczeństwo dostaw. A przecież nasz kraj kupuje rocznie duże ilości LNG z Kataru. Plany inwestycyjne w przyszłości mogą także umożliwić QatarEnergy zwiększenie podaży skroplonego gazu ziemnego.

Trwa już choćby pierwsza faza projektu rozbudowy zakładów North Field. Dzięki temu zdolności produkcyjne LNG w Katarze wzrosną z 77 do 110 mln ton rocznie. Planowana jest też kolejna faza, tak aby docelowo produkcja wzrosła do 126 mln ton.

Rozbudowa floty metanowców Kataru już zresztą trwa. QatarEnergy zawarła w zeszłym roku kontrakty na budowę i długoterminowe umowy czarterowe dotyczące 60 zbiornikowców LNG.

QatarEnergy spodziewa się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie do ponad 100 zbiornikowców LNG, a firma ma rozpocząć w tym roku udzielanie nowych kontraktów w ramach drugiej fazy programu budowy statków.