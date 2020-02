Wielkie złoże gazu, czasem może być zbyt małe

Rosyjski niezależny dostawca gazu, spółka Novatek odkryła nowe złoża gazu ziemnego na północy Rosji, zawierające około 85 mld m3 gazu ziemnego. To niewiele mniej niż wszystkie rozpoznane złoża gazu w naszym kraju. Dla Novateka to jednak zbyt mało, by uruchomić wielką gazową inwestycję.