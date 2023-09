Wiertnia na czterech łapach podbija branżę

Pierwsze skojarzenie jest z "Gwiezdnymi wojnami". Sami przedstawiciele Orlenu mówią, że maszyna potrafi kroczyć, jest ogromna, szara i kojarzy się z tą kultową serią filmów. Tak naprawdę nasz bohater tylko szura łapami, ale dzięki swojej konstrukcji bardzo przyspiesza prace.

W przypadku bliskich siebie odwiertów możliwość przemieszczania się urządzenia to wielki atut.

Choć nie pozbawiona wad, mobilna wiertnia skróciła czas potrzebny na wykonywanie odwiertów.

Pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem branży.

Mimo że często pracownicy nadają imiona kluczowym maszynom, urządzenie wiertnicze go (jeszcze?) nie ma. Ze względu na specyfikę odgrywa jednak w planach Orlenu bardzo dużą rolę.

Gdy szybkość odgrywa wielkie znaczenie, wzywany jest Bentec 2000

Czy to ważna dla Orlenu maszyna?

- Ze względu na specyfikę bardzo ważna - mówi nam Zbigniew Sowa, główny specjalista ds. urządzeń wiertniczych w Grupie Orlen. To konstrukcja dość niezwykła.

Rozpoczęcie wierceń to skomplikowany proces. Potrzebny jest dostęp do działki i jej przygotowanie. Jednym z następnych kroków jest postawienie samej wiertni. Zwykle przyjeżdża ona w częściach, potem jest składana.

To dość skomplikowana i czasochłonna operacja. Zaangażowani w nią są pracownicy firmy poszukiwawczej, ale także osoby z zewnątrz. Wykorzystywane są m.in. duże dźwigi do postawienia masztu wiertni. Wszystko to trwa nawet w bardzo szybkim tempie 8-10 dni - i sporo kosztuje.

Specyfika wierceń często polega na wykonaniu odwiertów w stosunkowo niewielkiej od siebie odległości.

W przypadku tradycyjnych urządzeń konieczne byłoby rozłożenie maszyny, przeniesienie jej na nowe miejsce i ponowne złożenie.

- To oznaczałoby spory przestój, a nasza maszyna pozwala nam zaoszczędzić sporo czasu - mówi Sowa.

W czym tkwi niezwykłość wiertni (pełna nazwa: Bentec Cantilever RIG 2000 HP)? W tym, że może się ona przemieszczać. Oczywiście nie jest to urządzenie przeznaczone do pokonywania maratonów, ale może bez problemu przebyć kilkadziesiąt metrów w ciągu dnia.

Są i wady, jak na przykład wyższe zużycie energii i więcej elementów do transportu na miejsce prac, ale i tak w określonych warunkach krocząca wiertnia sprawdzi się bardzo dobrze.

Cztery szurające łapy wiertni kroczącej to ogromne oszczędności

Kluczowym elementem ważącego około tysiąca ton urządzenia są cztery podnoszone hydraulicznie łapy. Gdy wiertnię trzeba przemieścić, najpierw odcina się od niej zewnętrzne połączenia, np. rurociąg do tzw. płuczki. Następnie jedna z łap jest podnoszona i - szurając - przesuwa się o kilkadziesiąt centymetrów. Później ten proces jest powtarzany z następnymi łapami.

Powoli? Faktycznie niezbyt szybko, ale w praktyce to ogromne ułatwienie dla wykonujących wiercenia.

W przypadku obecnej lokalizacji w Wierzchowicach na Dolnym Śląsku maszyna ma za zadanie wywiercić trzy otwory o głębokości około 1500 metrów. Potrzebne są one do rozbudowy podziemnego magazynu gazu. Odwierty znajdują się w odległości kilkunastu metrów od siebie.

Bez możliwości przemieszczania sam proces wiercenia wydłużyłby się o wiele dni potrzebnych na demontaż i ponowne złożenie urządzenia. Tymczasem dzięki mobilności „przejazd” między pierwszym a drugim miejscem wiercenia zajmie około doby plus czas potrzebny na przyłączenie innych elementów wiertni i sprawdzenie całego urządzenia.

Warto przy tym zaznaczyć, że całe zasilanie urządzenia (elektryczne - energia może pochodzić z generatorów lub sieci) jest także mobilne, bo znajduje się w kontenerach.

Zdziwionym dość umiarkowanym tempem przemieszczania się urządzenia należy także przypomnieć, że waży ono około tysiąca ton, a masz wiertni sięga około 56 metrów. Mówimy więc o bardzo dużej maszynie.

Nowa jakość w wierceniach i poszukiwaniach złóż

Producentem urządzenia jest niemiecki koncern Bentec. Już na początku wieku Niemcy zauważyli, że jednym z problemów, jakie trapią wiertaczy, jest kłopotliwy i czasochłonny demontaż urządzeń - nawet w przypadku, gdy trzeba je przestawić chociażby tylko o kilkanaście metrów. Stąd idea skonstruowania mobilnej platformy.

Sama seria urządzeń o nazwie Euro Rig liczy już pięć modeli o mocy od 1000 do 2000 KM i maksymalnym udźwigu od 200 do 500 ton.

Należące do Orlenu urządzenie to jedno z tych najmocniejszych. Teoretycznie może wiercić otwory o głębokości nawet ponad 7000 metrów. Jednak w naszych realiach potrzebne są płytsze odwierty.

O sukcesie i zapotrzebowaniu na takie urządzenia świadczy to, że niemieckiej firmie z Bad Bentheim udało się już sprzedać kilkadziesiąt tego typu maszyn. A trzeba dodać, że w zależności od wyposażenia i mocy jedna może kosztować ponad 50 mln zł.