William Todts: Komisja Europiejska dała Putinowi największy dar

Oznaczenie gazu jako zielonego jest największym darem, jaki Unia Europejska może dać Putinowi – uważa William Todts, dyrektor wykonawczy Transport & Environment.

Komisja Europejska przyjęła w środę projekt taksonomii, uwzględniający gaz i energię nuklearną w transformacji energetycznej. Oznacza to, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki od UE i na rynkach finansowych.



„Oznaczanie przez Komisję gazu jako zielonego jest całkowicie błędne. Zachęca do inwestycji w paliwo kopalne, podważa proces przejścia na czystą energię i zwiększają naszą zależność od Rosji. Komisja zignorowała naukowców, własną grupę ekspertów i inwestorów tylko po to, by zadowolić lobby gazowe” – podkreśla William Todts, dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej Transport & Environment.



„Ta zła decyzja nie pozostawia nam wyboru, musimy rozpocząć ogólnoeuropejską kampanię na rzecz obalenia ustawy w Parlamencie Europejskim” – dodaje Todts.



Przyjęte przepisy zezwalają na oznaczanie wszystkich nowych gazowni jako zielonych pod warunkiem, że będą używane „oszczędnie”. Oczywiście, muszą przyczyniać się do przejścia z węgla na odnawialne źródła energii.

Czytaj też: Orlen stawia na wodór. W planach 7,4 mld zł inwestycji



Zdaniem Williama Todtsa gaz jest piętą achillesową europejskiej transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na surowiec w Europie wzrosło od czasu kryzysu na Ukrainie w latach 2013-14.



Podaje on przykład Włoch, które mają 300 słonecznych dni w roku, duży potencjał rozwoju energetyki wiatrowej i solidną infrastrukturę hydroenergetyczną. Todts wskazuje, że chcą one zbudować 48 nowych elektrowni gazowych. Dzięki taksonomii Włochy będą miały dostęp do zielonych funduszy na te projekty.



Dyrektor wykonawczy Transport & Environment zwraca też uwagę, że wobec nowych przepisów narasta opór w Radzie, a zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, a Europejski Bank Inwestycyjny publicznie skrytykował włączenie przez Komisję gazu do taksonomii.