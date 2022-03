Wiosna w europejskim gazie. Szanse Gazpromu na manipulacje właśnie się kończą

Mijający sezon grzewczy był dla europejskich odbiorców wyjątkowo trudny. Ceny gazu osiągnęły historyczne maksimum - prawie 3900 dol. za tys. m sześc. Wpływ na to miała napaść Rosji na Ukrainę. Duża też była w tym zasługa Gazpromu, który - jak wszystko na to wskazuje - miał swój udział w manipulowaniu wzrostami cen gazu. Na szczęście rynek się już uspokaja, na co wskazują twarde dane dotyczące stanów magazynowych gazu w Europie.

Rosja wstrzymywała dostawy gazu