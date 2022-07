Wirtualne Muzeum Gazownictwa w nowoczesny sposób edukuje o historii gazu

Ruszyła nowa kampania promocyjna Wirtualnego Muzeum Gazownictwa, projektu historyczno-edukacyjnego, którego celem jest popularyzacja wiedzy o gazownictwie, a także digitalizacja zasobów związanych z jego historią. Jest to propozycja Polskiej Spółki Gazownictwa – mecenasa muzeum, na zabawę i poszerzenie wiedzy podczas trwających wakacji.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to platforma wiedzy nie tylko o przeszłości, ale także o teraźniejszości i przyszłości gazownictwa oraz gazu ziemnego. Jej podstawową zawartością są ilustrowane wystawy dotyczące początków gazowego światła i domowych sprzętów na gaz, pierwszych akcji promocyjnych zachęcających do zakupu oświetlenia i urządzeń gazowych, a nawet historii gazomierzy. Muzeum to również bogata baza eksponatów takich jak gazowe chłodziarki, żelazka czy lokówki.

– Dzięki nowej kampanii promocyjnej internauci będą mogli zapoznać się z historią najważniejszych odkryć, które pod koniec XVIII wieku wywołały gazową rewolucję w miastach na całym świecie. Poznają również najważniejsze osoby, które miały wpływ na rozwój gazownictwa – od czasów produkcji gazu z węgla do początków pozyskiwania i transportu gazu ziemnego. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony Wirtualnego Muzeum Gazownictwa. Jestem przekonany, że jest to bardzo ciekawy sposób na poszerzenie swoje wiedzy podczas trwających wakacji – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dzięki grom dostępnym na stronach Wirtualnego Muzeum Gazownictwa można prześledzić najważniejsze wydarzenia z historii gazownictwa i przemysłu wydobywczego. Aby przejść do kolejnego etapu, gracz będzie musiał odnaleźć ukryty przedmiot kluczowy dla fabuły. Nie będzie to jednak takie proste zadanie. Oglądając natomiast dostępne na kanale YouTube muzeum filmy można m.in. dowiedzieć się, co wspólnego ma gaz z XIX-wieczną rewolucją w kuchni, a także poznać bliżej postać Williama Murdocha, który przyczynił się do nastania ery gazowego oświetlenia w XIX-wiecznych miastach na całym świecie.