Wkrótce decyzje o dalszej rozbudowie magazynów gazu

Dalsza rozbudowa pojemności magazynowych gazu jest przedmiotem analiz, decyzje powinny zapaść lada dzień - powiedział w środę dziennikarzom prezes PGNiG Paweł Majewski. Spółka Gas Storage Poland z GK PGNiG zakończyła budowę kolejnych magazynów kawernowych.

Pojemności magazynowe powinny rosnąć proporcjonalnie do zapotrzebowania, a według analiz, będziemy mieli do czynienia z przyrostem zużycia gazu w Polsce, być może nawet 50 proc. w ciągu dekady - powiedział Majewski. Wszystko zatem wskazuje na to, że pojemności magazynowe powinny być rozbudowywane - dodał.

Jak zaznaczył prezes PGNiG, decyzje będą wypadkową prac kilku podmiotów pod egidą kilku resortów i powinny zapaść "lada dzień".

"Obecna sytuacja na rynku gazu w Europie pokazuje, że system obowiązkowych zapasów gazu się sprawdza. Że magazyny to aktywa strategiczne" - dodał Majewski.

W środę operator magazynów gazu - spółka Gas Storage Poland zakończyła budowę Klastra B Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) Kosakowo w Dębogórzu w powiecie puckim (Pomorskie).



Klaster B składa się z pięciu komór magazynowych o łącznej pojemności 154,3 mln m sześc. W środę ukończono budowę dwóch ostatnich kawern, o pojemności 60,3 mln m sześc.

Zbudowany w latach 2011-2016 Klaster A również składa się z pięciu kawern, o łącznej pojemności 145,5 mln m sześć.

Gas Storage Poland posiada w sumie siedem podziemnych magazynów gazu. W wyniku zakończenia inwestycji w KPMG Kosakowo, łączna ich pojemność czynna wzrośnie z 3174,8 mln m sześc. do 3235,1 mln m sześc.