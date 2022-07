Władimir Putin straszy Europę wysokimi cenami gazu

Rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział w piątek 8 lipca w Moskwie, że przedłużające się sankcje przeciwko Rosji doprowadzą do katastrofalnie wysokich cen energii dla europejskich gospodarstw domowych.

Przed wojną Europa w pokrywała 40 procent zapotrzebowania na gaz ziemny dostawami z Rosji. Większość surowca była dostarczana za pomocą gazociągów.



- Wiemy, że Europejczycy starają się zastąpić rosyjską energię. Jednakże rezultatem tych zabiegów będzie wzrost cen gazu na rynku, a co za tym idzie wzrost kosztów dla konsumentów - stwierdził Władimir Putin podczas spotkania z wysokimi kremlowskimi urzędnikami, które było emitowane w rosyjskiej telewizji.



Według Putina sankcje przeciwko Rosji szkodzą bardziej krajom, które je nałożyły, niż samej Rosji. Jego zdaniem mogą one doprowadzić do wręcz katastrofalnych skutków dla globalnego rynku energii.

Ceny gazu w Europie zaczęły rosnąć już w 2021 roku, ponieważ dostawy nie nadążały za popytem, co było wywołane wzrostem aktywności rynkowej po pandemii. Ponowny wzrost nastąpił po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego. Obecnie są one dwukrotnie wyższe niż w dniu rozpoczęcia wojny.



W ostatnich miesiącach Putin zdecydował się odciąć dostawy gazu do Bułgarii, Polski, Finlandii, jak również do duńskiej firmy Orsted, holenderskiej Gasterry, a także zaprzestać zaopatrywać w paliwo Shella, zapewniającego dostawy Niemcom. Powodem była odmowa zapłaty za gaz w rublach, czego zażądał Gazprom.