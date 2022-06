Włosi kupują nowy pływający terminal LNG

Włoski koncern Snam, zajmujący się infrastrukturą energetyczną, podpisał kontrakt na zakup pływającego terminala regazyfikacyjnego o rocznej przepustowości 5 miliardów metrów sześciennych i spodziewa się do końca czerwca 2022 roku sfinalizować kolejną taką transakcję. Umowa ma wartość 350 milionów dolarów.

Ponad 40 procent gazu ziemnego zużywanego we Włoszech do tej pory pochodziło od rosyjskich dostawców. Chcąc zróżnicować źródła zaopatrzenia podjęto decyzje o pilnym zakupie pływających terminali LNG. Na ten moment we włoskich portach są trzy pływające jednostki. Teraz dołączy do nich kolejna.

Snam, włoska firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną, zdecydowała się podpisać umowę z Golar LNG na zakup terminala FSRU o rocznej przepustowości około 5 miliardów metrów sześciennych. Wartość transakcji to ponad 350 milionów dolarów. Dodatkowo, jak podano w komunikacie, do końca czerwca 2022 roku zostanie sfinalizowana kolejna umowa zakupu pływającego terminala, ale szczegółów w tej sprawie nie ujawniono.

Terminal będzie zlokalizowany w środkowo-północnych Włoszech w rejonie największego zużycia gazu ziemnego przez przemysł. W opinii ekspertów, przy wykorzystaniu jego maksymalnych zdolności technicznych, powinien zaspokoić 6,5 procent krajowego zapotrzebowania na gaz.

Trwają także intensywne rozmowy na temat pozyskania nowych kontraktów na dostawy skroplonego gazu. Powoli problemem zaczyna być bowiem brak dostępnych gazowców, które mogłyby transportować LNG do europejskich odbiorców.

Golar LNG jest amerykańską firmą notowaną na Nasdaq specjalizującą się w budowie pływających terminali skroplonego gazu oraz jednostek morskich do jego magazynowania i regazyfikacji.

