Włosi też stawiają na azerski gaz

Kolejny kraj zwiększa zakupy gazu z Azerbejdżanu. W obliczu niepewnych dostaw z Rosji, także Włosi kupują coraz więcej surowca z Baku.

Dostawy azerskiego gazu do Włoch w 2022 r. przekroczą 9,5 mld m3, co oznacza zaspokojenie ponad 13 proc. zapotrzebowania kraju - powiedział Luca Schippati, dyrektor zarządzający gazociągu TAP.

Dodał, że od rozpoczęcia działalności komercyjnej za pośrednictwem TAP z Azerbejdżanu do Europy przetransportowano ponad 16 mld m3 gazu, w tym ponad 13,5 mld do Włoch.

Dostawy azerskeigo gazu gazociągiem TAP do odbiorców we Włoszech, Grecji i Bułgarii rozpoczęły się 31 grudnia 2020 r. W 2021 r. wolumen dostaw wyniósł 8,2 mld m3, z czego 6,8 mld do Włoch.

22 września minister energetyki Azerbejdżanu Parwiz Szahbazow powiedział, że w 2022 Baku zwiększy dostawy gazu do Europy o 40 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, do 11,5 mld m3. Ogólnie rzecz biorąc, w 2022 r. wielkość eksportu azerskiego gazu wyniesie 23-24 mld m3. (22 mld w 2021 r.).

13 października 2020 roku konsorcjum TAP AG ogłosiło zakończenie budowy gazociągu. Całkowita długość TAP wynosi 878 km, z czego 550 km przebiega przez północną część Grecji, 215 km przez terytorium Albanii, 105 km przez Adriatyk i 8 km przez terytorium Włoch. TAP był ostatnim elementem projektu Południowego Korytarza Gazowego mającego na celu stworzenie infrastruktury dostaw azerbejdżańskiego gazu do Europy.

Gazociąg ma transportować do Europy 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie ze złoża azerbejdżańskiego Shah Deniz.

