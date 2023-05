Wodór oznacza rewolucję w gazociągach. Mówi się o specjalnej modernizacji

Jest nadzieją na paliwową przyszłość Europy. Wśród wielu wyzwań związanych z wodorem jest i to, jak ten gaz tanio przesłać. Istniejąca sieć gazociągów nie była bowiem stworzona z myślą o tym surowcu. Jednak rewolucja już czai się za rogiem.

Wodór jest paliwem przyszłości, ale ma przed sobą kilka istotnych barier.

Badane są możliwości przesyłu tego gazu.

Wykorzystanie istniejącej gazowej infrastruktury oznaczałoby ogromne oszczędności.

Odejście od emisyjnych źródeł energii w Unii Europejskiej jest już pewne. Jako paliwo przyszłości typowany jest między innymi wodór. Sęk w tym, że oprócz kosztów produkcji problemem może być i transport tego gazu. Jednak wiele wskazuje na to, że czeka nas tu przełom.

Nie każdy metal lubi wodór, mogą być problemy

Jeśli pozostawimy na boku koszty produkcji wodoru, to drugim najważniejszym wyzwaniem dla krajów Unii będzie dostosowanie sieci przesyłowych do transportu wodoru. Nie ma bowiem tańszej metody niż transport gazu rurociągami. Zwłaszcza gdy one już istnieją.

- Chcemy dostosować infrastrukturę przesyłową do transportu wodoru - mówi Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji w ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu), z która rozmawialiśmy przy okazji XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zanim jednak to nastąpi, w licznych krajach Unii Europejskiej badany jest wpływ wodoru na istniejące już gazociągi. Co budzi największe obawy? Chodzi o tzw. kruchość wodorową (zwaną także korozją wodorową). Czyli przenikanie tego pierwiastka do struktury metalu.

Wodór ze względu na bardzo małe atomy bez problemu wnika do struktury krystalicznej metalu. Tam nie pozostaje bezczynny, tworzy bowiem wodór cząsteczkowy. To z kolei powoduje naprężanie struktury metalu i możliwość jego pękania. A to w przypadku gazociągów jest zjawiskiem niedopuszczalnym.

Przesył wodoru gazociągami badany jest w całej niemal Unii Europejskiej. Specjaliści chcą w ten sposób sprawdzić, jak gaz wpływa na rurociągi. Badania są szeroko zakrojone, bo należy pamiętać, że rury w gazociągach mają bardzo różne specyfikacje. Badany jest wpływ przesyłu wodoru nawet na gazociągi z połowy ubiegłego wieku czy sieć dystrybucyjną sprzed prawie stu lat.

Badania, którymi żywo interesuje się Komisja Europejska, mają pokazać, jak przesył wodoru wpływa na infrastrukturę.

W projektach związanych z wodorem uczestniczy m.in. także polski operator Gaz-System.

Gra o ogromną stawkę, czy potrzebne będą nowe gazociągi?

Dlaczego Unia łoży miliony euro na badania sieci? Bo gra toczy się o wysoką stawkę. W najbardziej niekorzystnym scenariuszu możliwa byłaby taka sytuacja, że cała lub niemal cała sieć gazociągowa nie nadawałaby się do przesyłu tego gazu.

Na szczęście nie wszystkie gazociągi poddają się łatwo wodorowi. Część z nich będzie można wykorzystać.

Oczywiście prowadzone są także badania nad tym, czy po pewnych modyfikacjach już istniejące gazociągi mogłyby być wykorzystywane. W przeszłości, aby zapobiec korozji wodorowej, stosowano pokrycie stali powłokami z miedzi, kobaltu lub wanadu.

Jednak biorąc pod uwagę, że w Europie mamy setki tysięcy kilometrów gazociągów, ze względów ograniczeń technologicznych takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Istnieje natomiast jeszcze jedno rozwiązanie, które wydaje się w przypadku gazociągów przesyłowych najlepsze. To pokrycie od wewnątrz rurociągów polipropylenem.

Jak mówi nam Piskor, takie rozwiązanie wśród licznych zalet ma i tę, że jest relatywnie tanie.

Z szacunków specjalistów wynika bowiem, że koszt modernizacji gazociągów tak, aby mogły przesyłać wodór, wynosi zaledwie czwartą część kwoty, jaką trzeba byłoby zapłacić za całkowicie nowy gazociąg o tej samej przepustowości.

Wszystko obecnie wskazuje, że możliwa będzie modernizacja europejskiej sieci gazowej do takiego standardu, aby w przyszłości można było nią transportować także wodór.