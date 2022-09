Wodór w gazociągach popłynie, ale nie tak szybko, jak byśmy chcieli

Wodór to paliwo przyszłości. Zanim będzie ono wykorzystywane na szeroką skalę, musimy się do tego przygotować. O wyzwaniach mówi nam Przemysław Kubaszewski, menadżer Endress+Hauser Polska.

Choć wodór znany jest od lat, to jego stosowanie wymaga nowych rozwiązań.

Współspalanie wodoru jest możliwe, wdrażane są nowe metody.

Na razie wodór będzie odgrywał minimalną rolę w bilansie paliwowym ludzkości.

Produkcja wodoru ma być zdecentralizowana. Każdy z producentów wodoru będzie musiał rozwiązać kwestię jakości paliwa wodorowego

Wodór budzi powszechne zainteresowanie, ale w odróżnieniu od gazu ziemnego, nie jesteśmy jeszcze przygotowani do transportu tego gazu...

- Problemem nie jest tutaj kwestia samego transportu, tylko dotrzymania odpowiedniej jakości produkowanego medium. Produkcja LNG (póki co) jest bardzo scentralizowana – w Polsce tak naprawdę mówimy o trzech miejscach jego pochodzenia. Produkcja wodoru ma być zdecentralizowana, a co za tym idzie każdy z producentów wodoru będzie musiał rozwiązać kwestię jakości paliwa wodorowego, używanego do ogniw wodorowych w pojazdach, np. autobusach miejskich.

Pamiętajmy też, że nie mówimy tutaj o spalaniu – LNG jest pod tym względem dużo prostszym medium. Zmienność jego składu nie ma destrukcyjnego wpływu na urządzenie, które go spala.

Norma ISO14687, określająca jakość wodoru, mówi o kilkunastu składnikach, które trzeba mierzyć. Obecnie trudno znaleźć laboratorium posiadające odpowiednią aparaturę do oznaczania jakości wodoru zgodnie z ww. normą, a co dopiero urządzenia procesowe. Koszty takiego systemu przy centralizacji generacji wodoru byłyby do przyjęcia, ale przy kilkunastu/kilkudziesięciu miejscach wytworzenia generuje to olbrzymi koszt inwestycyjny – przynajmniej na razie.

Norma w obecnej postaci nie bierze pod uwagę jednej rzeczy – źródła pochodzenia wodoru. Innych składników resztkowych będziemy doszukiwać się w wodorze pochodzącym z elektrolizy wody, a innych w tym pochodzącym z reformingu gazu ziemnego czy np. procesu pirolizy odpadów. Jest to kwestia będąca na pewno jedną z pierwszych do wyjaśnienia, żeby paliwo wodorowe stało się powszechne.

Duzi producenci turbin zapewniają, że ich urządzenia są gotowe do spalania mieszanek wodór/gaz ziemny

A może sprawę ułatwiłoby spalanie czystego gazu?

- Sam proces spalania wodoru nie jest niczym nieznanym. Jego właściwości, a co za tym idzie problemy, które są generowane przy spalaniu/współspalaniu, są powszechnie znane. Wyższa temperatura i prędkość spalania, zupełnie inne zachowanie się płomienia, inne zapotrzebowanie na powietrze, znacząco różniąca się (w stosunku do gazu ziemnego) wartość opałowa – sporo mniejsza w tej samej objętości przy tym samym ciśnieniu, a dużo większa przypadająca na 1 kg medium. Powoduje to spore wyzwania dla palników turbin gazowych.

Duzi producenci turbin zapewniają, że ich urządzenia są gotowe do spalania mieszanek wodór/gaz ziemny, oczywiście różnych, w zależności od konstrukcji i przeznaczenia samej turbiny. W tej chwili największym problemem jest ilość wodoru. W przypadku samochodów i ogniw paliwowych mówimy o względnie małych ilościach, gdy porównamy to do zapotrzebowania sporej (300-500 MW) turbiny gazowej. Nie ma instalacji zapewniającej taką ilość wodoru online.

Ciekawy projekt prowadzony jest obecnie w Australii – Tallawarra B Power Station – gdzie projektowana jest jednostka szczytowa, współspalająca wodór, ale początkowo też jedynie do około 5 proc. zawartości H2 objętościowo. Ludzkość zużywa ogromne ilości energii – nie da się w kilka lat zastąpić systemu opartego na węglowodorach, który był budowany pieczołowicie przez ostatnie 100 lat. Potrzeba na to czasu i oczywiście pieniędzy.

Polska do niedawna była czwartym producentem wodoru w Europie

Od kilku miesięcy działa projekt wodorowy Long Ridge w Hannibal w stanie Ohio. Co się udało osiągnąć? Jakie jeszcze powstały zapytania i wątpliwości?

- Projekt został uruchomiony kilka miesięcy temu i obecnie odbywają się tam testy rozwiązania w warunkach normalnej pracy instalacji. W tej chwili mieszane jest 5 proc. wodoru objętościowo. Sam obiekt jest niejako pokazem możliwości technologii i jej sprawdzeniem w praktyce.

Spalanie wodoru to rozwój nowych subgałęzi branży gazowniczej? Czy jesteśmy gotowi na współspalanie wodoru, czy może lepiej spalać już czysty ten gaz?

- Wodór w instalacjach przemysłowych istniał od dawna. Jest to podstawowy składnik procesów w kompleksach nawozowych czy też rafineriach. Polska do niedawna była czwartym producentem wodoru w Europie. Co prawda często nie wychodził on poza bramy zakładów, w których był produkowany, ale obecnie widzimy ciekawe inwestycje Grupy Orlen, w tym Lotosu, dostosowujące się do trendów rynkowych.

Obecnie zmienia się jedynie jego sposób wykorzystania – do tego muszą powstać nowe urządzenia albo zostać zmienione już te w tej chwili produkowane. Im więcej takich instalacji powstanie, tym więcej producentów będzie dostosowywać swoje produkty do zmieniającego się otoczenia. Spowoduje to upowszechnienie i spadek cen rozwiązań dla wodoru. Wodór jest trudnym medium z mojego punktu widzenia – metrologicznego. Pomiary przepływu, ciśnienia wymagają zastosowania czujników o najwyższych klasach dokładności i specjalnych materiałach, co generuje spore koszty.

Wcześniej wspomniałem już o jakości wodoru – to jest kolejny problem. Następnym jest weryfikacja, czy obecna infrastruktura przesyłowa gazu nadaje się do przesyłania wodoru w ilościach do 10 proc. Prowadzone są obecnie badania (w Polsce i na świecie) weryfikujące to zagadnienie.

Jedno jest pewne – chcielibyśmy, żeby transformacja z gazu na wodór przebiegła szybko. Niestety nie da się tego zrobić, a na pewno nie w perspektywie najbliższych 5 lat. Paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, pod postacią LNG – widzimy to i uczestniczymy w ogromnych projektach inwestycyjnych w USA, Afryce i Azji.

